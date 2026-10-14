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Coaliția Sărăciei se reface! PSD se întoarce în brațele lui Bolojan, iar românii vor plăti factura!

Coaliția Sărăciei se reface! PSD se întoarce în brațele lui Bolojan, iar românii vor plăti factura!
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Pentru ce au fost pierdute cinci luni de criză politică? Pentru ca PSD să se întoarcă, în final, în brațele lui Ilie Bolojan? După cinci luni de acuzații, negocieri și scandaluri, Sorin Grindeanu și PSD vor bate palma cu același Ilie Bolojan pe care îl acuzau de dezastrul economic al României. Totul pentru instalarea Guvernului Luca Niculescu și continuarea acelorași politici de austeritate.

AUR condamnă acest blat politic prin care PSD încearcă să își salveze interesele de partid, sacrificând din nou interesele românilor. Cinci luni de spectacol pentru a ajunge la aceeași guvernare neperformantă, cu un premier marionetă!

PSD se pregătește să devină din nou complicele politic al lui Ilie Bolojan la împovărarea românilor! După ce au criticat taxele, impozitele și măsurile de austeritate, social-democrații sunt gata să ofere voturile necesare continuării lor. Pensionarii, familiile cu venituri mici și antreprenorii vor suporta în continuare consecințele unor politici care au redus puterea de cumpărare și au sufocat economia.

Coaliția Sărăciei se reface, iar românii sunt din nou cei sacrificați! PSD și Bolojan nu oferă o schimbare de direcție, ci prelungirea unei guvernări ale cărei rezultate sunt deja resimțite de milioane de români. În loc să pună capăt crizei prin întoarcerea la votul românilor, preferă să își conserve puterea și să prelungească austeritatea și recesiunea. Cinci luni pierdute pentru a reveni la aceeași guvernare! PSD și Bolojan se împacă, iar cei care plătesc sunt românii!

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