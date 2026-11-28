Un copil în vârstă de trei ani a decedat, sâmbătă seară, în urma unui incendiu care a cuprins o locuință din orașul Tismana, județul Gorj. Polițiștii și pompierii au intervenit la fața locului, iar autoritățile au început cercetările pentru a stabili cum s-a produs tragedia. Momentan nu se cunoaște cauza izbucnirii incendiului.

Polițiștii și pompierii au intervenit la locul incendiului

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tismana au fost sesizați, sâmbătă seară, cu privire la izbucnirea unui incendiu la o locuință din oraș. În urma incendiului, echipele de intervenție au constatat decesul unui copil în vârstă de trei ani. La fața locului au ajuns polițiști și pompieri, care au intervenit pentru gestionarea situației.

„În această seară, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Tismana au fost sesizaţi cu privire la producerea unui incendiu la o locuinţă de pe raza localităţii. Din nefericire, în urma incendiului, a fost constatat decesul unui copil în vârstă de 3 ani”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj.

Autoritățile au început cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incendiul.