Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, sâmbătă seară, pe DN12, în localitatea Olteni, județul Covasna. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost duse la spital. În urma impactului, circulația în zonă a fost restricționată timp de aproximativ două ore. În momentul de față s-ar circula normal pe ambele benzi.

Trafic îngreunat într-o localitate din Covasna din cauza unui accident

Polițiștii rutieri au intervenit, sâmbătă seară, la locul unui accident produs pe DN12, în localitatea Olteni, din județul Covasna. În coliziune au fost implicate trei autoturisme. Una dintre mașini ar fi intrat pe contrasens. Patru persoane, printre care doi minori de șapte și zece ani, au fost transportate la spital.

În urma accidentului, șoferii au circulat alternativ, pe un singur fir, sub îndrumarea polițiștilor. Restricțiile au fost menținute timp de aproximativ două ore.

Traficul a revenit la normal în jurul orei 20:00

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a anunțat că traficul rutier a revenit la normal în jurul orei 20:20, când circulația a fost reluată pe ambele sensuri.

„Circulația rutieră se desfășoară îngreunat pe DN 12 în localitatea Olteni din cauza unui accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule.