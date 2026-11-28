Utilajele de deszăpezire intervin continuu pe Drumul Expres Craiova – Pitești unde ninsoarea afectează circulația. Intervențiile sunt monitorizate atât prin camerele video de pe traseu, cât și prin sistemele GPS instalate pe autospeciale. Echipele de intervenție rămân mobilizate, iar operațiunile de deszăpezire continuă atât timp cât condițiile meteo o vor impune. Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la starea carosabilului și să circule cu prudență.

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Acțiunile de deszăpezire, monitorizate în timp real

Imaginile surprinse de camerele de luat vederi arată utilajele care acționează pe drumul expres, în timp ce ninge viscolit. Activitatea acestora, traseele parcurse și intervențiile efectuate sunt urmărite permanent, astfel încât administratorii drumului să aibă o evidență clară a operațiunilor de deszăpezire, transmite Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

Monitorizarea se realizează prin sistemul video instalat pe drum, dar și cu ajutorul dispozitivelor GPS montate pe utilaje.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență

Reprezentanții administratorului drumului avertizează că, în condiții de ninsoare abundentă și viscol, zăpada se poate depune din nou pe carosabil chiar și după trecerea utilajelor. Echipele de intervenție rămân mobilizate, iar operațiunile de deszăpezire continuă atât timp cât condițiile meteo o impun.

Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la starea carosabilului, să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și să plece la drum doar cu mașini echipate corespunzător pentru sezonul rece.

Și pentru București, specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au modificat ieri prognoza meteo. Astfel, ei au anunțat depunerea unui strat de zăpadă, dar și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-60 km/h, care vor viscoli ninsoarea și vor amplifica senzația de frig.