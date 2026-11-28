Ilie Bolojan a ajuns astăzi cu turneul național și la Bacău, acolo unde a declarat că, după ce oamenii au văzut propunerile serioase cu care a venit în ultima vreme, tot mai mulți oameni sunt deschiși să facă parte din PNL. Fostul premier explică faptul că a văzut oameni doritori să intre în partid în mai multe filiale din țară.

„În momentul în care vii cu propuneri serioase, ai abordări serioase, oamenii te văd că nu minți, că nu creezi așteptări care nu pot fi onorate, altfel te percepi. Și eu cred, așa cum am văzut în multe filiale, că există o deschidere mult mai mare față de PNL și asta se va testa și în lunile următoare. Deci sunt semnale pe care le dai, inclusiv printr-o activitate activă, de a invita oameni valoroși în partidul tău”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan se pregătește pentru alegerile din 2028. Caută oameni puternici

Președintele PNL a explicat că vizitele în filialele din țară fac parte dintr-un demers mai amplu de reorganizare și pregătire a partidului pentru următorul ciclu electoral. Obiectivul liberalilor este să vină în 2028 cu echipe puternice și candidați relevanți atât la alegerile locale, cât și la cele parlamentare.

„Am venit să le explic colegilor de la Bacău ce avem de făcut în perioada următoare, în așa fel încât în 2028, atât la nivel local, cât și la nivel parlamentar, să venim cu cei mai buni oameni, cu o ofertă serioasă pentru fiecare localitate și pentru România, în așa fel încât PNL să redevină un partid relevant care să propună soluții de modernizare a țării noastre”, a declarat Ilie Bolojan la Bacău.

Liderul liberal a vorbit și despre evaluarea organizațiilor, consolidarea echipelor și atragerea unor persoane cu experiență profesională în partid. El a dat exemplul perioadei în care a fost primar al Oradei, când a încercat să aducă în administrația locală specialiști din domenii precum sănătatea, educația și mediul de afaceri.

Bolojan susține că astfel de oameni pot contribui la creșterea calității deciziilor politice și administrative.

„Când ai lideri locali în domenii de activitate, în sănătate, în educație, în afaceri, în domenii importante, te obligă să fii mai bun decât ești”, a afirmat președintele PNL.

Coaliția cu USR face parte din planul lui Bolojan pentru alegerile din 2028

Întrebat despre relația dintre PNL și USR și despre posibilitatea formării unei alianțe între cele două partide, Ilie Bolojan a declarat că o colaborare la nivel național este necesară pentru construirea unui pol politic de centru-dreapta.

Președintele liberalilor a amintit că cele două formațiuni au deja un protocol de colaborare la nivel parlamentar, prin care urmăresc să susțină împreună proiecte legislative.

„La nivel parlamentar, așa cum știți, avem un protocol de colaborare între grupurile parlamentare ale PNL și USR, pentru ca proiectele pe care le susținem să aibă o masă critică mult mai mare, care să se apropie de 30% și să existe șanse mai mari ca aceste proiecte să devină legi”, a explicat Bolojan.

Acesta a adăugat că o eventuală colaborare politică la nivel național trebuie construită în perioada următoare, pe baza încrederii dintre cele două formațiuni.

„Pentru a putea construi un pol de modernizare relevant pentru România, care să reprezinte electoratul de centru-dreapta, în mod inevitabil se pune problema unei colaborări la nivel național, dar asta trebuie construită în lunile următoare pe bază de încredere”, a declarat liderul PNL.

Planuri de viitor suprapuse cu acțiunea de curățare a partidului

Turneul național al lui Ilie Bolojan are loc într-un moment tensionat pentru Partidul Național Liberal, după ce conducerea formațiunii a luat măsuri împotriva unor parlamentari care au contestat deciziile partidului în instanță.

Pe 9 noiembrie, Bolojan le-a transmis liberalilor care au deschis procese împotriva formațiunii după Congresul Extraordinar din iunie să își retragă acțiunile în termen de zece zile. În caz contrar, aceștia riscau să fie excluși din grupurile parlamentare.

Ulterior, pe 25 noiembrie, senatoarele Monica Anisie și Nicoleta Pauliuc au fost excluse din grupul parlamentar al PNL de la Senat. Sancțiunea a venit după ce cele două au contestat în instanță deciziile Congresului Extraordinar și nu au respectat pozițiile politice stabilite de conducerea grupului parlamentar.

Decizia a provocat reacții în interiorul partidului. Un grup de 19 parlamentari liberali a cerut anularea sancțiunilor aplicate celor două senatoare și a retragerii unor funcții de conducere din comisiile Senatului pentru Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu. Semnatarii au criticat modul în care este condus partidul de Ilie Bolojan.

Conflictul intern are la bază și disputa privind conducerea PNL după Congresul Extraordinar din iunie 2026. O parte dintre liberali au contestat în instanță hotărârile congresului, iar Tribunalul București a suspendat în iulie respectivele hotărâri.