(P) Ilfov va avea rețea de metrou/Hubert Thuma: „Am semnat un protocol între MIT – CJ Ilfov pentru Magistrala 7 de metrou Bragadiru – Voluntari”

Ioana Zafira
04 sept. 2025, 11:59, Diverse
Este oficial. Locuitorii din Ilfov vor avea metrou până la ei în județ. Protocolul a fost semnat de președintele consiliului județean-Hubert Thuma și ministrul Infrastructurii și Transporturilor- Ciprian Șerban. 

Potrivit șefului CJ Ilfov, vor fi construite 27 de stații care vor asigura legătura directă cu localități din Ilfov pe traseul – Bragadiru – Șoseaua Alexandriei – Calea Rahovei, Bd. Regina Maria – Piața Unirii, Bd. C. Coposu, Calea Moșilor – Piața Obor, Șoseaua Colentina, Voluntari – Șoseaua de Centură Nord-Est.

„Finanțarea? Construim cu bani europeni. Proiectul, cu o valoare estimată de 2,47 miliarde euro (fără TVA), este inclus în strategia de dezvoltare București-Ilfov și în Programul Investițional 2021-2030.

Construcția noii magistrale de metrou este eligibilă pentru finanțare prin Programul Transport 2021-2027.

Mulțumesc partenerilor pentru munca în echipă și viziunea pentru noi investitii – ministrului Ciprian Șerban, primarilor sectoarelor 2 și 5, Rareș Hopincă și Vlad Popescu Piedone, primarului orașului Bragadiru Gabriel Lupulescu și directorului Metrorex Mariana Miclăuș pentru derularea acestui proiect prin care rețeaua de metrou va fi extinsă cu 26 km”, a anunțat Hubert Thuma.

