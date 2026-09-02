(P) De ce plătești mai mult pe metru pătrat într-o garsonieră decât într-un apartament de patru camere

O garsonieră din Sibiu se cere cu 300 de euro pe lună. Un apartament de patru camere, cu 650. Diferența pare limpede până când împarți suma la suprafață. Garsoniera ajunge la 9,09 euro pe metru pătrat, apartamentul mare la 6,67. Locuința cu cea mai mică chirie lunară din oraș are, prin urmare, cel mai scump metru pătrat: cu 36,3% peste apartamentul de patru camere.

Scara coboară cu fiecare cameră adăugată

Cifrele vin din 1.407 anunțuri active de închiriere din municipiul Sibiu, agregate la finalul lui august 2026 de pe principalele portaluri imobiliare. Sunt valori mediane, adică oferta din mijlocul listei. Media ar fi fost trasă de câteva anunțuri extreme, mediana nu.

Garsonieră: 35 de metri pătrați și 300 de euro, deci 9,09 euro pe metru. Două camere: 52 de metri și 400 de euro, 8,00 euro pe metru. Trei camere: 72 de metri și 535 de euro, 7,54. Patru camere: 99 de metri și 650 de euro, 6,67. Scara coboară la fiecare treaptă, fără nicio excepție.

Față de apartamentul de trei camere, garsoniera costă cu 20,6% mai mult pe metru pătrat. Față de cel de patru camere, cu 36,3%.

Pragul care nu scade odată cu suprafața

Explicația ține de aritmetica locuinței, nu de vreo strategie a proprietarilor. Orice apartament dat în chirie are un set de lucruri care costă aproximativ la fel indiferent cât de mare e: o baie completă, o bucătărie cu mobilier și electrocasnice, instalații, centrală, tâmplărie, finisaje. Cine pregătește o garsonieră cheltuie pe baie și pe bucătărie cam cât cheltuie cine pregătește un apartament de patru camere. Diferența e că primul împarte suma la 35 de metri, al doilea la 99.

Peste asta se adaugă ce nu ține deloc de suprafață. Un contract, o predare, o discuție lunară despre întreținere, o reparație la boiler: același efort la 35 de metri ca și la 99. Într-o locuință mică, efortul se recuperează dintr-o chirie mică. Prețul unitar urcă de la sine.

Cel mai căutat segment e și cel mai subțire ca ofertă

Aritmetica explică o parte. Restul vine din raportul dintre cerere și ofertă. Din cele 1.407 anunțuri, 216 sunt garsoniere și 472 sunt apartamente de două camere. Acolo unde se adună studenții, oamenii veniți singuri la muncă și cuplurile tinere, oferta e cea mai mică din piață.

Cine caută garsoniere de închiriat în Sibiu intră deci în segmentul cu cea mai mare concurență pe fiecare anunț. Asta ține prețul unitar sus independent de costurile proprietarului.

Ce primești la fiecare treaptă în plus

Pentru cineva cu un buget lunar fix, concluzia practică e că fiecare metru pătrat în plus se cumpără mai ieftin decât cel dinainte. Saltul de la garsonieră la două camere costă 100 de euro pe lună la mediană și aduce 17 metri pătrați. De la două la trei camere, 135 de euro în plus pentru 20 de metri.

Socoteala se schimbă de tot când chiria se împarte între două persoane. Doi colegi care iau împreună apartamente cu două camere de închiriat plătesc, fiecare, mai puțin decât costă o garsonieră și au și mai mult spațiu. E motivul pentru care segmentul de două camere e cel mai numeros din oraș, cu 472 de anunțuri active.

Cifrele descriu anunțul, nu contractul semnat

O precizare care schimbă felul în care se citește tot ce e mai sus: valorile arată prețul cerut în anunț, nu chiria semnată efectiv. Ce se negociază la vizionare rămâne între proprietar și chiriaș și nu ajunge în nicio statistică publică.

Intervalele spun și ele ceva. Jumătatea din mijloc a ofertelor de garsonieră, adică ce rămâne după ce tai un sfert de jos și un sfert de sus, stă între 260 și 350 de euro. La patru camere, aceeași jumătate din mijloc merge de la 528 la 865. Cu cât locuința e mai mare, cu atât cântăresc mai mult starea ei, etajul și zona.

Cum au fost strânse datele

Anunțurile au fost adunate de pe trei portaluri și curățate de duplicate, pentru că același apartament apare frecvent pe toate. Din 5.427 de rânduri brute au rămas 1.559 de anunțuri unice la nivel de județ, dintre care 1.407 în municipiul Sibiu. Fără pasul ăsta, orașul ar fi părut de câteva ori mai plin de oferte decât e în realitate.

Pentru cine caută acum, cifra care contează nu e chiria lunară luată singură, ci cât spațiu primești pentru ea. La Sibiu, în august 2026, spațiul se ieftinește cu fiecare cameră adăugată.

Sursa foto: https://viantoproperties.ro/piata-imobiliara/