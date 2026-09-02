România, cea mai gravă situație din UE cu șomajul în rândul tinerilor. Peste 30% nu au job și mulți nici nu caută să se angajeze

România are cea mai ridicată rată a șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană. În iulie 2026, 30,8% dintre tinerii activi cu vârsta sub 25 de ani nu aveau un loc de muncă, potrivit datelor Eurostat, rata fiind de peste două ori mai mare decât media UE. Majoritatea tinerilor NEET din România nu își caută un loc de muncă, adică sunt inactivi, nu șomeri, arată studiile OCDE.

Aproape unul din trei tineri români activi pe piața muncii nu are un loc de muncă, iar România este singurul stat membru al UE în care rata șomajului în rândul tinerilor a depășit pragul de 30% în iulie. Diferența față de restul Europei este semnificativă: media UE a fost de 15,1%, în timp ce următoarele cele mai ridicate rate au fost înregistrate în Estonia, 26,1%, și Finlanda, 23,4%. Situația României este și mai nefavorabilă în raport cu statele din regiune, unde șomajul în rândul tinerilor este mult mai redus.

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România „produce” un număr uriaș de tineri fără educație, dezinteresați să se angajeze

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) arată, într-un raport publicat în 2025, că România are un număr foarte mare de tineri NEET – nici angajați, nici în educație sau formare. În 2023, aproape unul din cinci tineri între 15 și 29 de ani era în această situație, cea mai ridicată pondere dintre țările europene OCDE. Un element important este că cei mai mulți dintre acești tineri nu caută activ un loc de muncă, ci sunt inactivi.

„Majoritatea tinerilor NEET din România nu își caută un loc de muncă, adică sunt inactivi, nu șomeri. Spre deosebire de cele mai multe state membre ale OCDE, ponderea tinerilor NEET din România nu a scăzut în ultimul deceniu. În medie, la nivelul țărilor OCDE, ponderea tinerilor care nu sunt nici angajați, nici înscriși într-o formă de educație sau formare profesională (NEET) s-a redus de la 16% la 13% între 2013 și 2023”, menționează studiul OCDE.

Piața muncii din România continuă să dea semne de slăbire, în pofida scăderii lunare a șomajului. Rata șomajului ajustată sezonier a coborât la 6,4% în iulie, de la 6,8% în iunie, iar numărul șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani s-a redus de la 555.500 la 526.800. Comparativ însă cu aceeași perioadă a anului trecut, situația este mai slabă: în iulie 2025 erau 484.800 de șomeri.

În iulie 2026, în Uniunea Europeană erau 2,93 milioane de tineri (cu vârsta sub 25 de ani) șomeri, dintre care 2,371 milioane în zona euro. În iulie 2026, rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 15,1% în UE, în scădere de la 15,6% în luna precedentă, și de 14,9% în zona euro, de asemenea în scădere față de 15,0% în iunie 2026.