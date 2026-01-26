Prima pagină » Diverse » (P) Echipa Infrastructură Sector 5 continuă lucrările pe teren, indiferent de condițiile meteorologice

(P) Echipa Infrastructură Sector 5 continuă lucrările pe teren, indiferent de condițiile meteorologice

26 ian. 2026, 12:50, Diverse
(P) Echipa Infrastructură Sector 5 continuă lucrările pe teren, indiferent de condițiile meteorologice
Galerie Foto 11

Echipele Infrastructură 5 sunt în continuare active pe teren, chiar dacă condițiile meteorologice limitează posibilitatea executării unor lucrări de amploare.

Infrastructură S5 a intervenit în zonele Aleea Tulcea, Strada Mitropolit Antim Ivireanu și Strada Focșani, unde au desfășurat lucrari care pot și efectuate în deplină siguranță.

„Suntem pe teren și continuăm lucrările, în zonele Aleea Tulcea, Strada Mitropolit Antim Ivireanu, Strada Focșani în ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile din această perioadă.

Executăm lucrările care pot fi realizate în siguranță, mai exact rampe pentru acces în condominiu și reparații locale pe suprafețe mici, ținând cont de faptul că alte tipuri de lucrări nu pot fi puse în execuție momentan”, informează Infrastructură 5.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Infrastructură 5: „Continuăm lucrările pentru îmbunătățirea infrastructurii din sectorul nostru”

(P) Infrastructură 5 anunță finalizarea unei lucrări importante pe strada Cornea: „Pentru noi, fiecare intervenție contează”

Recomandarea video

Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Cancan.ro
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Este adevărat că pierdem cel mai mult din căldura corpului prin cap?
FLASH NEWS Bolojan se întâlnește miercuri cu cancelarul german Friedrich Merz. Ce vor discuta cei doi
14:34
Bolojan se întâlnește miercuri cu cancelarul german Friedrich Merz. Ce vor discuta cei doi
DEZVĂLUIRI Raiul pilelor PNL la CJ Iași. Ungureanu, „mâna moartă” a lui Costel Alexe, angajat fără concurs cu salariu de 7.100 lei net/lună. În fieful liberal, la modă sunt salariile uriașe
14:29
Raiul pilelor PNL la CJ Iași. Ungureanu, „mâna moartă” a lui Costel Alexe, angajat fără concurs cu salariu de 7.100 lei net/lună. În fieful liberal, la modă sunt salariile uriașe
ULTIMA ORĂ Diana Buzoianu caută şef la Romsilva. Care este salariul pe care îl va primi
14:12
Diana Buzoianu caută şef la Romsilva. Care este salariul pe care îl va primi
(P) Investești în educația timpurie, investești în viitorul copiilor
14:11
(P) Investești în educația timpurie, investești în viitorul copiilor
INEDIT Intervenție mai puțin obișnuită a jandarmilor la Constanța. O pisică agresivă a fost imobilizată. Ordinea pe scara blocului a fost restabilită
14:07
Intervenție mai puțin obișnuită a jandarmilor la Constanța. O pisică agresivă a fost imobilizată. Ordinea pe scara blocului a fost restabilită
EXCLUSIV O doctoriță radiolog a fost găsită moartă de fostul soț în locuința sa din București. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap
14:02
O doctoriță radiolog a fost găsită moartă de fostul soț în locuința sa din București. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap

Cele mai noi

Trimite acest link pe