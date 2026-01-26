(P) Echipa Infrastructură Sector 5 continuă lucrările pe teren, indiferent de condițiile meteorologice

Echipele Infrastructură 5 sunt în continuare active pe teren, chiar dacă condițiile meteorologice limitează posibilitatea executării unor lucrări de amploare.

Infrastructură S5 a intervenit în zonele Aleea Tulcea, Strada Mitropolit Antim Ivireanu și Strada Focșani, unde au desfășurat lucrari care pot și efectuate în deplină siguranță.

„Suntem pe teren și continuăm lucrările, în zonele Aleea Tulcea, Strada Mitropolit Antim Ivireanu, Strada Focșani în ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile din această perioadă.

Executăm lucrările care pot fi realizate în siguranță, mai exact rampe pentru acces în condominiu și reparații locale pe suprafețe mici, ținând cont de faptul că alte tipuri de lucrări nu pot fi puse în execuție momentan”, informează Infrastructură 5.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Infrastructură 5: „Continuăm lucrările pentru îmbunătățirea infrastructurii din sectorul nostru”

(P) Infrastructură 5 anunță finalizarea unei lucrări importante pe strada Cornea: „Pentru noi, fiecare intervenție contează”