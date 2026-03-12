Nicușor Dan anunță un parteneriat strategic cu Ucraina în energie și industrie de apărare

„Am semnat astăzi cu președintele Zelenski două documente oficiale care pun bazele dezvoltării unor proiecte majore reciproc avantajoase în sectoarele energetic și industrial.

Astfel, România va deveni un hub de producție în industria de apărare, care va avea impact benefic semnificativ pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru consolidarea securității României, a Ucrainei și a întregii regiuni. Producția de drone în România, în colaborare cu partea ucraineană este un proiect prioritar, care poate deveni rapid operațional și care înseamnă capacități moderne de apărare inclusiv pentru țara noastră.

În același timp, ca urmare a angajamentelor pe care ni le-am asumat astăzi, România și Ucraina vor deveni parteneri energetici strategici, cu accent pe interconectare electrică, diversificare a rutelor de gaze și utilizarea optimă a capacităților de stocare, ceea ce va contribui la securitatea energetică regională, a scris Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.