12 mart. 2026, 18:51, Educație
Majoritatea profesorilor de la o școală gimnazială din București au anunțat părinții elevilor de clasa a VIII-a că nu vor participa la organizarea simulării pentru Evaluarea Națională, în semn de protest față de efectele Legii 141 asupra sistemului de educație.

Profesorii refuză organizarea Evaluării Naționale. Ce spune Legea 141/2025

Legea nr. 141/2026 este o lege privind măsuri fiscale-bugetare care include mai multe schimbări pentru sistemul de educație, aplicate în special din anul școlar 2025-2026. Aceasta a fost adoptată în contextul reducerii cheltuielilor bugetare și a reorganizării unor sectoare ale statului. 

Principalele prevederi ale legii în educație constă în:

Creșterea normei didactice pentru profesori – Norma de predare crește, de exemplu pentru profesorii de gimnaziu și liceu, de la aproximativ 18 la 20 de ore pe săptămână, prima majorare a normei din ultimii aproximativ 30 de ani. 

Comasarea unor școli – Unitățile de învățământ cu mai puțin de aproximativ 500 de elevi pot fi reorganizate sau comasate cu alte școli. Această măsură poate duce la reducerea numărului de directori și la reorganizarea rețelei școlare. 

Creșterea numărului de elevi în clasă – Legea permite majorarea efectivelor din clase. De exemplu, la liceu numărul maxim poate ajunge din nou la 34 de elevi într-o clasă, față de limite mai mici stabilite anterior. 

Modificări ale sistemului de burse – Legea introduce reduceri sau modificări ale unor tipuri de burse pentru elevi și studenți și scade fondurile pentru acestea în anumite cazuri. 

Schimbări privind plata cu ora și funcțiile de conducere – Se modifică regulile privind plata orelor suplimentare și obligațiile de predare pentru directori și alți responsabili din sistemul educațional.

Mesajul profesorilor către părinți

Cadrele didactice din cadrul unei școli din București ai transmis un mesaj părinților de clasa a VIII-a în care explică decizia de a se alătura unei acțiuni de protest organizate la nivel național.

Potrivit profesorilor, decizia vine pe fondul nemulțumirilor de impactul Legii 141 asupra sistemului educațional.

„Stimați părinți ai elevilor de clasa a VIII-a. Vă adresăm acest mesaj pentru a vă informa, în mod respectuos și transparent, despre o decizie luată de majoritatea cadrelor didactice.

Având în vedere nemulțumirile profunde generate de efectele Legii 141 asupra sistemului de educație – printre care se numără mărirea numărului de elevi în clase, creșterea normei didactice, diminuarea veniturilor cadrelor didactice, comasări de școli, afectarea sistemului de burse pentru elevi –, precum și alocarea pentru educație a unui buget mai mic decât cel din anul precedent și care nu respectă prevederile legii, majoritatea profesorilor din școala noastră au decis să se alăture acțiunii de protest organizate la nivel național.

În acest context, cadrele didactice participante vor refuza implicarea în organizarea și desfășurarea simulării Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a. Ca urmare, în perioada în care ar fi trebuit să se desfășoare simularea, elevii vor urma programul normal de cursuri.

Dorim să vă asigurăm că această formă de protest nu este îndreptată împotriva elevilor și nu le va afecta pregătirea pentru examenul de la finalul anului școlar. Profesorii școlii au organizat deja și vor continua să organizeze simulări la nivelul unității de învățământ, la disciplinele de examen, astfel încât elevii să fie cât mai bine pregătiți pentru Evaluarea Națională.

Vă rugăm să ne acordați înțelegerea și susținerea dumneavoastră în acest demers, care urmărește apărarea intereselor educației și ale întregii comunități școlare. Vă mulțumim pentru sprijin și colaborare”, se arată în mesajul cadrelor didactice.

