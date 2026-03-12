Scene incredibile la Guvern. Jurnaliștii români nu sunt lăsați să intre la întrevederea lui Volodimir Zelenski cu premierul Bolojan și filmează peste gard. Jurnaliștii ucraineni sunt în curtea guvernului

Scene scandaloase au avut loc joi la Guvern, în timpul vizitei oficiale în România a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. În timp ce reprezentanții ucraineni ai mass-media au fost primiți în curtea guvernului, jurnaliștii români au fost nevoiți să filmeze peste gard.

Volodomir Zelenski se află joi într-o vizită vizită oficială în România. În prima parte a zilei, liderul de la Kiev s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan. Ulterior, acesta a mers la Guvern pentru a se întâlni cu premierul Ilie Bolojan.

Jurnaliștii români susțin că nu au fost lăsați să intre în curtea Guvernului pentru a filma momentul întâlnirii dintre cei doi oficiali.

Pe de altă parte, Zelenski a venit la Palatul Victoria însoțit de jurnaliștii ucraineni, care au avut acces în curtea Guvernului.

Situația a stârnit reacții acide pe grupul de presă al Guvenului, unde mai multi jurnaliști români au calificat acest gest drept scandalos. Potrivit jurnaliștilor, ucrainenii din cadrul delegației nu au cerut să rămână obligatoriu în curtea Guvernului.

Guvernul a venit cu o explicație

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a declarat că măsurile de securitate au presupus o limitare drastică a accesului în curtea și incinta guvernului.

„Președintele Zelenski a fost însoțit de o delegație oficială care a intrat cu domnia sa în incinta guvernului. Nimeni în afara demnitarilor nu a participat la discuții. Nu au existat declarații. Măsurile de securitate, decise nu de comunicarea guvernului, au fost fară precedent, au presupus neanunțarea orei întâlnirii și o limitare drastică a accesului în curtea și incinta guvernului inclusiv pentru angajați. Observați decalarea mare a orei de începere a ședinței guvernului. Cât de curând vă vor fi puse la dispoziție imagini, video și comunicat de la întâlnire”, a explicat Dogioiu.

