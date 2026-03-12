Fisuri și denivelări pe drumul expres Craiova-Pitești. Șoferii sunt obligați să reducă viteza la 60 km/h

Deschis integral circulației în iulie 2025, drumul expres Craiova-Pitesti are mari probleme. Asfaltul se crapă. Sunt zone cu denivelări și sunt porțiuni pe care sunt instalate indicatoare cu viteza maximă de 60 km. DRDP Craiova a informat constructorul pentru a remedia aceste probleme. Malurile s-au surpat pe cele 4 tronsoane.

Fisuri adânci, denivelări și un adevărat pericol pentru șoferi. Așa se prezintă Drumul Expres Craiova-Pitești la mai puțin de un an de la inaugurare. Pe kilometri întregi s-au făcut reparații cu injecții de ciment, iar pe anumite sectoare au fost instalate limitatoare de viteză.

Șoferii spun că drumul de mare viteză este un adevărat pericol

„Sunt denivelări, dar ne mulțumim cu ce avem…Ieri, un coleg a avut o problemă, a luat o denivelare de aia și s-a rupt un picior de la tir”, spune un șofer.

Situația nu e mai bună nici pe marginea drumului. Din cauza ploilor abundente, malurile de susținere au cedat.

„Sunt umpluturi cu pământ vegetal, drumul s-a terminat într-o perioadă rece și nu a putut să se ierbeze taluzul corespunzător. Aceste ravene nu ridică niciun fel de problemă pentru siguranța participanților la trafic sau pentru sistemul rutier”, spune Cristi Tudor, purtătorul de cuvânt al DRDP Craiova.

Drumul Expres Craiova-Pitești are o garanție de 10 ani, iar reparațiile vor fi suportate integral de constructor.

