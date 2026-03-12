Prima pagină » Actualitate » Fisuri și denivelări pe drumul expres Craiova-Pitești. Șoferii sunt obligați să reducă viteza la 60 km/h

Fisuri și denivelări pe drumul expres Craiova-Pitești. Șoferii sunt obligați să reducă viteza la 60 km/h

Elena Ailuţoaei
12 mart. 2026, 19:09, Actualitate

Deschis integral circulației în iulie 2025, drumul expres Craiova-Pitesti are mari probleme. Asfaltul se crapă. Sunt zone cu denivelări și sunt porțiuni pe care sunt instalate indicatoare cu viteza maximă de 60 km. DRDP Craiova a informat constructorul pentru a remedia aceste probleme. Malurile s-au surpat pe cele 4 tronsoane.

Fisuri adânci, denivelări și un adevărat pericol pentru șoferi. Așa se prezintă Drumul Expres Craiova-Pitești la mai puțin de un an de la inaugurare. Pe kilometri întregi s-au făcut reparații cu injecții de ciment, iar pe anumite sectoare au fost instalate limitatoare de viteză.

Șoferii spun că drumul de mare viteză este un adevărat pericol

„Sunt denivelări, dar ne mulțumim cu ce avem…Ieri, un coleg a avut o problemă, a luat o denivelare de aia și s-a rupt un picior de la tir”, spune un șofer.

Situația nu e mai bună nici pe marginea drumului. Din cauza ploilor abundente, malurile de susținere au cedat.

„Sunt umpluturi cu pământ vegetal, drumul s-a terminat într-o perioadă rece și nu a putut să se ierbeze taluzul corespunzător. Aceste ravene nu ridică niciun fel de problemă pentru siguranța participanților la trafic sau pentru sistemul rutier”, spune Cristi Tudor, purtătorul de cuvânt al DRDP Craiova.

Drumul Expres Craiova-Pitești are o garanție de 10 ani, iar reparațiile vor fi suportate integral de constructor.

Recomandarea autorului:

Lege aspră pentru șoferii cu permis de conducere categoria B. Ce riscă aceștia

Amendă și suspendarea permisului pentru șoferii care ocolesc limitatoarele de viteză. Este o practică frecvent întâlnită în Iași

Avocatul unui biciclist despăgubit cu 100.000 de euro, după aproape 12 ani de procese, explică ce să faci când cazi într-o groapă nesemnalizată

Recomandarea video

Mediafax
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Click
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
De unde provin cele mai multe dintre artefactele din Epoca Bronzului?
Scene incredibile la Guvern. Jurnaliștii români nu sunt lăsați să intre la întrevederea lui Volodimir Zelenski cu premierul Bolojan și filmează peste gard. Jurnaliștii ucraineni sunt în curtea guvernului
19:03
Scene incredibile la Guvern. Jurnaliștii români nu sunt lăsați să intre la întrevederea lui Volodimir Zelenski cu premierul Bolojan și filmează peste gard. Jurnaliștii ucraineni sunt în curtea guvernului
PROTEST Protest la o școală gimnazială din București. Cadrele didactice refuză simularea Evaluării Naționale și cer susținerea părinților
18:51
Protest la o școală gimnazială din București. Cadrele didactice refuză simularea Evaluării Naționale și cer susținerea părinților
ULTIMA ORĂ Incendiu pe cel mai mare portavion american din cauze necunoscute. Cel puțin doi marinari au fost răniți
18:32
Incendiu pe cel mai mare portavion american din cauze necunoscute. Cel puțin doi marinari au fost răniți
SPORT Jandarmeria anunță măsuri speciale pentru derby-ul Rapid – Dinamo
18:20
Jandarmeria anunță măsuri speciale pentru derby-ul Rapid – Dinamo
FLASH NEWS Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
18:05
Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
AI AFLAT! Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
18:03
Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”

Cele mai noi

Trimite acest link pe