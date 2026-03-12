Portavionul USS Gerald R. Ford, unul dintre cele două trimise de Statele Unite pentru a sprijini operațiunea militară împotriva Iranului, a fost avariat joi de un incendiu, au anunțat mai multe surse pentru USNI News. Deși incendiul a fost stins, echipajul încă se ocupă de remedierea avariilor, potrivit unui oficial american.

„Pe 12 martie, USS Gerald R. Ford (CVN 78) a fost implicat într-un incendiu care a izbucnit în spațiile principale de spălătorie ale navei”, se arată într-un comunicat al Comandamentului Central al SUA, publicat pe site-ul de socializare X. „Cauza incendiului nu a fost legată de luptă și este sub control. Nu există daune la instalația de propulsie a navei, iar portavionul rămâne complet operațional. Doi marinari primesc în prezent tratament medical pentru răni care nu le pun viața în pericol și sunt într-o stare stabilă. Informații suplimentare vor fi furnizate atunci când vor fi disponibile.”

Începând de miercuri, portavionul USS Gerald R. Ford operează în partea de nord a Mării Roșii, în largul coastei orașului Al Wajh din Arabia Saudită. Grupul de atac al acestui portavion participă în prezent la Operațiunea Epic Fury împotriva Iranului, care se apropie deja de sfârșitul celei de-a doua săptămâni.

Portavionul a fost desfășurat încă din luna iunie 2025 iar misiunea lui a fost extinsă încă de atunci. Dacă acesta rămâne desfășurat până la mijlocul lunii aprilie, va doborârecordul de 294 de zile de desfășurare a portavioanelor americane după războiul din Vietnam.

