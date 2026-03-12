Atac armat la sinagoga Templul Israel din Michigan, una dintre cele mai mari din SUA. Poliția este în căutarea atacatorului

Un atac armat a avut loc joi seara la sinagoga Templul Israel din West Bloomfield Township, situată la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de Detroit. O camionetă a intrat prin ușa principală a sinagogii, iar ulterior au fost raportate focuri de armă. Mai mult, presa locală relatează că din acoperișul clădirii iese fum.

În prezent, biroul șerifului din comitatul Oakland, dar și alte agenții ale forțelor de ordine intervin în urma unei „situații de atac armat” la fața locului.

Sinagoga Templul Israel este considerată cea mai mare singagogă de rit reformat din Statele Unite, potrivit site-ului lor web.

În plus, din motive de precauție, Departamentul de Poliție din Ann Arbor a ordonat ofițerilor să intensifice patrulele și să intervină la bisericile și școlile din oraș, ca măsură de siguranță.

Zeci de vehicule ale poliției au răspuns la acest incident și au blocat drumul care duce spre sinagogă. Reporterii locali spun că răspunsul poliției a fost unul masiv și este cel mai mare pe care l-au văzut vreodată. Mia mult, directorul FBI, Kash Patel, a anunțat pe pagina de socializare X că a trimis o echipă FBI în ajutorul autorităților locale.

Templul Israel din Bloomfield, Michigan, se autointitulează „cea mai mare sinagogă reformistă din țară”, reprezentând 1% din întreaga mișcare reformistă din America de Nord. Aproximativ 3.500 de familii alcătuiesc congregația de 12.000 de membri, care a fost organizată pentru prima dată în 1941, potrivit templului .

„La Templul Israel, misiunea noastră este să fim o congregație incluzivă, care demonstrează respect pentru nevoile tuturor”, potrivit sinagogii, care se află la aproximativ 65 de kilometri de centrul orașului Detroit. „Valorile noastre evreiești întruchipează învățătura că fiecare ființă umană este creată după chipul lui Dumnezeu.”

