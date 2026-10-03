(P) FDJ UNITED își confirmă continuitatea pe piața iGaming din România: licență ONJN pentru următorii 10 ani

Grupul FDJ UNITED și-a prelungit prezența pe piața jocurilor de noroc online din România pentru următorii 10 ani. Prin intermediul Unibet (Germany) Limited, entitatea care administrează brandurile internaționale ale grupului, compania a primit o nouă licență Clasa I de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Licența ONJN L1260657W001792, valabilă în perioada 1 septembrie 2026 – 31 august 2036, vizează toate cele trei branduri active pe piața locală: Unibet, Vlad Cazino și 32Roșu.

Această reînnoire oficială confirmă angajamentul FDJ UNITED de a continua investițiile pe piața de iGaming din România. Primul ciclu de zece ani a fost început în 2016, iar acum este validată continuitatea activității în țara noastră pe fondul unei reorganizări majore a grupului la nivel internațional.

Cine este FDJ UNITED?

FDJ UNITED este unul dintre cele mai mari grupuri europene din industria jocurilor de noroc. Compania are peste 5.700 de angajați, aproximativ 33 de milioane de jucători și a raportat venituri de 3,7 miliarde de euro pentru 2025. Grupul este prezent în aproximativ 15 piețe reglementate local.

Actuala structură a FDJ UNITED este inclusiv rezultatul achiziției Kindred Group, compania din spatele unor branduri internaționale precum Unibet și 32Red. Tranzacția a extins considerabil activitatea internațională a grupului francez și portofoliul său de pariuri și casino online.

Unul dintre atuurile grupului este diversitatea activităților sale. Portofoliul include loterii, pariuri sportive, poker, bingo și jocuri de casino, iar FDJ UNITED și-a asumat strategia de a opera pe piețe reglementate local sau aflate pe un traseu clar către reglementare.

Prezența FDJ UNITED în România este vizibilă și în fotbalul din primul eșalon fotbalistic. În sezonul 2026/27 al Superligii, Unibet este partener al formației FC Botoșani, în timp ce brandul Vlad Cazino apare pe echipamentul celor de la FC Argeș. Sponsorizările completează prezența celor două branduri în fotbalul românesc, în timp ce 32Roșu, cel mai nou brand al grupului pe piața locală, își construiește treptat propria identitate

Unibet – brandul flagship al companiei

Unibet este cel mai vizibil brand al grupului în România și un nume de referință la nivel internațional. Lansat în anul 1997, dezvoltă în prezent o oferă complexă de gambling ce include pariuri sportive, casino, live casino, poker și bingo.

Unibet a făcut primul pas pe piața reglementată de jocuri de noroc online din România în 2016. Noua licență ONJN îi garantează funcționarea legală cel puțin până la 31 august 2036. Platforma beneficiază de infrastructura avansată a grupului, iar în 2025 a migrat, alături de Vlad Cazino, către arhitectura tehnologică proprietară KSP pentru pariuri sportive.

Vlad Cazino – cazino online cu specific românesc

Vlad Cazino reprezintă un proiect dezvoltat exclusiv pentru piața românească, o premieră la nivel local în ceea ce privește conceptul și maniera politicilor de marketing. Lansat în februarie 2018, a fost primul brand al Kindred conceput special pentru segmentul de casino online din România.

La momentul actual, platforma reprezentată de personajul Vlăduț oferă mii de sloturi video de la furnizori de top, mese live, pariuri sportive, bingo și poker, remarcându-se printre destinațiile preferate de divertisment digital de tip iGaming ale jucătorilor locali.

32Roșu – cel mai nou brand din portofoliul românesc

32Roșu este varianta localizată a brandului internațional 32Red, lansat inițial în 2002. FDJ UNITED a ales România pentru primul pas în internaționalizarea acestui brand, proiectul fiind considerat strategic în cadrul diviziei Online Betting & Gaming pentru extinderea amprentei locale.

Ținând cont de toate cele de mai sus, este demn de reținut că FDJ UNITED intră în noul ciclu de licențiere cu trei branduri distincte în România, fiecare având propria identitate și propriul portofoliu de produse.

„Journey towards Zero” – jocul responsabil în prim plan

Un element important al strategiei grupului este programul „Journey towards Zero”, inițiat de Kindred și continuat în cadrul FDJ UNITED. Obiectivul declarat este reducerea până la zero a veniturilor provenite de la jucătorii identificați ca având un comportament cu nivel ridicat de risc. Sistemul de monitorizare clasifică utilizatorii în patru categorii de risc și urmărește schimbările de comportament după intervențiile realizate de operator.

FDJ UNITED a continuat să dezvolte sistemele de identificare și intervenție incluse în misiunea „Journey Towards Zero”, iar o raportare recentă a grupului indică un efect pozitiv post-intervenție de 87,4%, ceea ce înseamnă că o proporție importantă dintre jucătorii contactați și-au modificat comportamentul către un nivel considerat mai sigur de sistemul companiei.

Strategia se potrivește cu principiul potrivit căruia jocurile de noroc trebuie să rămână întotdeauna la nivel de divertisment. Pentru FDJ UNITED, noua licență pe zece ani în România înseamnă astfel nu doar continuitatea celor trei branduri – Unibet, Vlad Cazino și 32Roșu – ci și continuarea obligațiilor privind protecția jucătorilor și operarea într-un cadru reglementat.

Jocurile de noroc sunt dedicate în exclusivitate persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Fii responsabil!