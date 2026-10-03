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După controversata fotografie a lui Nicuşor Dan cu Donald Trump, internetul s-a umplut de poze cu preşedintele american în diferite ipostaze. Gândul prezintă colecția de glume

Luiza Dobrescu
După controversata fotografie a lui Nicuşor Dan cu Donald Trump, internetul s-a umplut de poze cu preşedintele american în diferite ipostaze. Gândul prezintă colecția de glume
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Un alt val de glume şi meme-uri s-au stârnit pe marginea unei fotografii postate de Administraţia Prezidenţială, de la ultima întâlnire dintre  Nicuşor Dan cu Donald Trump. O parte dintre oamenii de pe social media cred că imaginea este falsă, iar o parte alimentează cu glume și ironii această teză.

Administraţia Prezidenţială a venit, însă, de două ori cu precizări referitoare la veridicitatea fotografiei, subliniind că poza este reală şi este făcută de fotograful oficial al Casei Albe.

Imaginea a fost postată pe X de Administraţia Prezidenţială a României  la o săptămână după întâlnirea pe care a avut-o preşedintele României a avut-o cu cel al SUA.

Glumele au umplut internetul cu personaje care zâmbesc lângă Donald Trump

Potrivit informaţiilor de la Palatul Cotroceni, fotografia a fost făcută la recepţia organizată la Casa Albă cu ocazia Adunării Generale a ONU care a avut loc pe 23 septembrie, la New York. 

Este o poză tradiţională pe care Donald Trump o face cu toţi preşedinţii invitaţi la eveniment.

A fost transmisă la o săptămână după din cauză că a trebuit să sufere anumite ajustări de la Casa Albă, mai spun consilierii de la Palatul Cotroceni.

Lucru care nu i-a convins nici pe români, dar nici pe cei din alte ţări. Aşa a ajuns internetul plin de fotografii cu personaje reale sau fictive care zâmbesc de-a dreapta şi de-a stânga preşedintelui american.

Chiar şi câteva persoane publice din politică şi media au profitat de ocazie ca să „apară în fotografie” alături de Donald Trump. Unul dintre aceştia este şi liderul PSD, Sorin Grindeanu sau ziarista Realitatea Plus, Anca Alexandrescu.

Nici Vladimir Putin nu lipseşte de la „întâlnire”

Nici liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu a scăpat nefotografiat alături de cuplul prezindenţial Nicuşor Dan-Mirabela Grădinaru, cărora li s-a ajustat chiar şi vestimentaţia, din ceva clickuri.

Dintr-o altă fotografie, ne zâmbesc larg Trump, Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru; cuplul prezidenţial al României poartă chiar straie populare.

Şi cum grădina internetului e mare, dar şi mulţi sar gardul, s-a imaginat chiar şi un making-of al fotografiei prezidenţiale, în care Nicuşor Dan îşi pregăteşte dovada pe care o va aduce cu sine după  întâlnirea cu Donald Trump.

Umflă o versiune gonfllabilă a preşedintelui SUA cu ajutorul unei pompe manuale, sub privirile îngăduitoare ale Mirabelei Grădinaru.

Donald Trump a fost plimbat şi cu maşina prin România, ne mai spune un alt internaut, care-l „plimbă” pe preşedintele american, în timp ce acesta zâmbeşte de pe bancheta din spate a unei maşini.

Charlie Chaplin şi celebrii comedianţi Stan Laurel şi Oliver Hardy au trecut şi ei pe la Casa Albă, chiar dacă au trecut de ceva timp în lumea celor drepţi şi de dincolo.

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