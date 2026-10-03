Un sondaj INSA realizat pentru publicația BILD indică faptul că formațiunea de dreapta AfD a atins un maxim istoric de 30% în Germania, în timp ce alianța conservatoare CDU/CSU a cancelarului Friedrich Merz a coborât la un minim de 18%. În același timp, aproape 80% dintre alegătorii germani se declară nemulțumiți de activitatea actualului executiv. Nemulțumirile sunt alimentate și de eșecurile electorale recente.

Alianța conservatoare CDU/CSU a pierdut încă un punct procentual față de ultimele sondaje și este aprobată de germani doar în proporție de 18%, în timp ce partidul „Alternativa pentru Germania” a crescut cu un punct procentual și a ajuns la 30%. Pe locurile trei și patru se află SPD și Verzii, ambele formațiuni politice cu 14%. În același timp, Partidul Stângii, cel care a câștigat alegerile regionale din Berlin, a rămas la 10%.

Acest sondaj realizat de INSA este o nouă veste proastă pentru „Coaliția roșu-negru” formată din SPD și CDU/CSU, care au împreună la acest moment doar 32%. Dacă partidul lui Merz ar fi exclus de la guvernare, o alianță a SPD, Verzii și Partidul de Stânga nu ar aduce numărul necesar pentru o majoritate în Parlament, întrucât ar strânge doar 38%.

În același timp, satisfacția germanilor față de cancelarul Friedrich Merz și guvernul condus de acesta a scăzut la minime istorice. Doar 15% dintre respondenți mai sunt mulțumiți de munca acestuia, cu un punct mai puțin decât sondajul precedent de la începutul lunii septembrie. De asemenea, 79% dintre respondenți s-au declarat nemulțumiți de prestația lui Merz, cu o creștere de două puncte procentuale față de ultimul sondaj.