După ce euro a ajuns vineri la un nou record istoric în raport cu leul, respectiv de 5,34 lei, sâmbătă, la multe case de schimb valutar, atât din centrul Bucureștiului, cât și din cartiere, moneda europeană se vinde chiar și cu peste 5,4 lei. Specula cea mai mare se face la Inter (Universitate), unde diferențele dintre vânzare și cumpărare sunt extrem de mari. De exemplu, o casă de schimb de pe Bălcescu cumpăra euro cu 5,12 lei și îl vinde cu peste 5,41 lei.

Euro a urcat vineri cu aproape 7 bani într-o singură zi și a ajuns la 5,3447 lei, un record absolut al monedei unice europene. Creșteri importante au înregistrat și dolarul american și lira sterlină. Totodată, gramul de aur s-a scumpit cu peste 13 lei.

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Sâmbătă, foarte multe case de schimb valutar vând euro cu 5,40 lei sau chiar peste.

Turiștii care vând euro, „mană cerească” pentru casele de schimb

Cele mai convenabile case de schimb sunt cele din cartiere precum Militari, Crângași sau Berceni, pentru că raportul dintre cumpărare și vânzare este destul de mic.

În centrul Bucureștiului, unde foarte mulți turiști vând euro, casele oferă aproximativ 5,12 lei, apoi vând moneda europeană cu peste 5,41 lei.

Dolarul american se apropie de 4,80 lei

În ceea ce privește dolarul american, acesta este vândut de unele case chiar și cu 4,79 lei.

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu, a spus că această depreciere a leului este o încercare dificilă, iar banca încearcă să găsească acum un echilibru între variația cursului și cea a dobânzilor.

„Este o încercare, însă într-adevăr dificilă, pentru că ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit”, spunea Suciu în urmă cu două zile.

Purtătorul de cuvânt al BNR a explicat că este important ca acest echilibru să fie găsit, deoarece deciziile Băncii Naționale influențează lichiditatea din piață. Potrivit acestuia, variațiile de lichiditate pot crea dificultăți în finanțarea economiei și chiar în finanțarea bugetului. El a precizat că România se află într-o astfel de perioadă, generată îndeosebi de criza politcă prelungită.

„Este important să găsim acest echilibru pentru că, în același timp, deciziile pe care le ia Banca Națională determină anumite evoluții, variații ale lichidității din piață și, atunci, se pot crea anumite dificultăți în ceea ce înseamnă finanțarea economiei, dar chiar și a bugetului. Suntem într-o asemenea perioadă pe care încercăm să o gestionăm”, a menționat purtătorul de cuvânt al BNR.