Sunt vești noi pentru cei care activează în domeniul agricol și cel zootehnic. Tinerii fermieri pot accesa 170 de milioane de euro pentru consolidarea exploatațiilor proprii. Finanțarea este acordată prin intervenția DR-12, iar cererile pot fi depuse online la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), între 6 octombrie și 2 decembrie 2026.

De menționat faptul că bugetul pentru intervenția DR-12 este de 169.589.647 de euro. Persoanele care doresc să acceseze un astfel de sprijin financiar trebuie să ia în considerare anumite condiții. Și anume, de reținut că această finanțare este adresată fermierilor care au cel mult 40 de ani la depunerea cererii.

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De altfel, pot aplica și foștii beneficiari ai submăsurii 6.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), indiferent de vârstă. Sunt eligibili și fermierii de până la 45 de ani.

Sprijin de până la 200.000 de euro pentru fermierii tineri

Adrian Chesnoiu, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), spune că intervenția DR-12 oferă aproape 170 de milioane de euro fermierilor de până la 45 de ani pentru dezvoltarea exploatațiilor. Investițiile vizează atât sectorul zootehnic, cât și pe cel vegetal. Scopul este modernizarea agriculturii, crearea de locuri de muncă și susținerea comunităților rurale.

„Sprijinul acordat prin această linie de finanțare este o continuare firească a programelor dedicate tinerilor fermieri care au demonstrat că pot transforma o idee într-o afacere viabilă. Prin intervenția DR-12 fermieri de până la 45 de ani, care și-au înregistrat exploatația cu cel puțin cinci ani în urmă, au la dispoziție aproape 170 de milioane de euro pentru consolidarea acestor exploatații, astfel încât investițiile finanțate, fie că vorbim de sectorul zootehnic, fie de cel vegetal, să permită dezvoltarea unei agriculturi moderne, competitivă și sustenabilă.

Este esențial să investim pentru reînnoirea generațiilor în agricultură și să îi susținem pe cei care au ales să rămână în mediul rural să dezvolte ferme performante, capabile să asigure stabilitate economică și locuri de muncă în comunitățile din care fac parte”, a precizat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Totodată, finanțarea poate ajunge la 200.000 de euro pe proiect. Sprijinul acoperă până la 80% din costurile eligibile pentru fermierii de până la 40 de ani. Pentru celelalte categorii, finanțarea este de maximum 65%, notează Agrointel.ro.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ