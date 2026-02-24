Ion Cristoiu: „Dacă America, o putere globală, renunță la ajutorul dat Ucrainei, Zelenski poate să se ducă să se culce”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum ajutorul militar american este cel care ține Ucraina în joc în acest război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum ajutorul militar american este cel care ține Ucraina în joc în războiul cu Rusia. Acesta a început prin a spune că mai este o mică bucată din Donbas de cucerit. Jurnalistul susține că se vor mobiliza două forțe să încheie războiul. Prima este America, susține acesta, care va trebui să ia măsuri. Trump, adaugă analistul, va fi forțat să nu se mai poarte cu mănuși. A doua forță este Rusia care va încheia războiul dacă ocupă Donbasul.
„Mai e o bucățică de cucerit. Are dreptate domnul Dungaciu. Problema este că, în legătură că rușii vor fi…. Deci, două forțe se vor mobiliza acum ca să termine războiul. În primul rând, Trump, care nu va mai avea mănuși. Pentru că, hai să fim sinceri, s-a purtat și cu Zelenski cu mănuși. Dacă America, care este o putere globală, renunță la sprijinul militar, Zelenski poate să se ducă să se culce. O să îmi spună mie că o să vină cocoșul galic să intervină. Pentru că, încă o dată, America este și la ora actuală singura putere militară globală. În sensul că are peste tot…. Nici China, nici Rusia nu au ce are America. Deci, dacă el (n.r. Donald Trump) anunță… El este forțat, asta este important că este și el forțat să facă aceste lucruri. Iar rușii, încă o dată, în momentul în care… Hai să facem un calcul, dacă ei ajung pe frontiera operațiunii speciale, adică, cum spun ei, își eliberează teritoriul, că ei consideră eliberare… Nu văd cum de nu s-ar încheia războiul. Pentru că Putin va proclama încheierea misiunii.”, a explicat jurnalistul.