Ion Cristoiu: „Dacă America, o putere globală, renunță la ajutorul dat Ucrainei, Zelenski poate să se ducă să se culce”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum ajutorul militar american este cel care ține Ucraina în joc în acest război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Hai să facem un calcul, dacă ei ajung pe frontiera operațiunii speciale, adică, cum spun ei, își eliberează teritoriul, că ei consideră eliberare… Nu văd cum de nu s-ar încheia războiul. Pentru că Putin va proclama încheierea misiunii.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum ajutorul militar american este cel care ține Ucraina în joc în războiul cu Rusia. Acesta a început prin a spune că mai este o mică bucată din Donbas de cucerit. Jurnalistul susține că se vor mobiliza două forțe să încheie războiul. Prima este America, susține acesta, care va trebui să ia măsuri. Trump, adaugă analistul, va fi forțat să nu se mai poarte cu mănuși. A doua forță este Rusia care va încheia războiul dacă ocupă Donbasul.