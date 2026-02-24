Imagini din spațiu cu Kievul bombardat cu rachete rusești. NASA a publicat filmările

Se împlinesc 4 ani de la începutul invaziei ruse a Ucrainei. Cu această ocazie, NASA a publicat o filmare realizată de la bordul Stației Spațiale Internaționale în care a surprins momentul când Kievul a fost bombardat cu rachete de Federația Rusă în perioada Crăciunului. Explozia are loc în proximitatea capitalei ucrainene, în noaptea dintre 26 și 27 decembrie 2025.

Rachetele balistice și de croazieră, inclusiv rachete de tip Kh-101 și Iskander, erau atunci interceptate de sistemul de apărare antiaerian al Ucrainei. Atacul din 27 decembrie a fost descris de oficialii ucraineni drept unul dintre cele mai mari atacuri de iarnă asupra Kievului de până atunci. Pe lângă pagubele rezidențiale și victimele civile, autoritățile au raportat distrugeri asupra infrastructurii energetice.

Un fost președinte SUA venea mereu cu o rocă lunară la discuții

Din spațiu, pământul nu are granițe, nici frontiere, nici țări conturate, cifre, denumiri sau marcaje.Într-un interviu pentru StarTalk , fostul președinte american Bill Clinton a povestit cum obișnuia să le arate o rocă lunară împrumutată de la NASA politicienilor republicani și democrați (sau liderilor străini). Scopul rocii era să-i calmeze atunci când atmosfera devenea prea încinsă de la dezbaterile aprinse pe subiecte sensibile.

Le reamintea că roca 10057,30 este de pe Lună și că are o vechime de 3,6 miliarde de ani. Aceasta a fost colectată de astronauții misiunii Apollo 11, în 1969. El mai avusese o rocă lunară cu o placă inscripționată cu următorul mesaj: „simbol al unității umane și al speranței pentru viitorul păcii și al armoniei”.

„În Biroul Oval, erau mereu două canapele sau două scaune și era o masă între ele. Puneam roca lunară pe masă. Când dezbaterile între democrați și republicani deveneau aprinse și scăpau de sub control, le arătam spre roca lunară și le spuneam „Așteptați. Vedeți roca aia lunară? Are 3,6 miliarde de ani! Noi nu avem prea mult timp”. Funcționa de fiecare dată. Și ei spuneau „Hai să mai încercăm din nou”, a spus fostul președinte american.

Sursa Foto/Video: NASA

Autorul recomandă: Semnele unui sfârșit iminent al războiului din Ucraina sunt înșelătoare. „Rusia se confruntă, însă, și cu propria capcană”