Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”

La finalul ședinței extraordinare de la Guvern din această seară, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de Gândul despre propunerea consilierului său, Vlad Gheorghe, cu privire la organizarea unui referendum pentru comasarea Bucureștiului cu județul Ilfov.

Întrebat dacă a vorbit cu Vlad Gheorghe despre acest subiect, Ilie Bolojan a spus că a fost ocupat cu discuțiile pe tema bugetului.

„De dimineață și până astăzi am fost prins în discuțiile legate de buget și vă rog să mă credeți că nu am avut timp să mă uit la postări legate de astfel de aspecte,” a declarat premierul.

Guvernul Bolojan a adoptat în ședința extraordinară de marți seară reforma administrației și pachetul de relansare economică, cu o întârziere de câteva ore, din cauza lipsei avizelor Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ.

