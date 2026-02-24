Prima pagină » Actualitate » Patronatele și sindicatele acuză Guvernul Bolojan că încalcă Constituția. Despre ce tăieri este vorba

24 feb. 2026, 21:36, Actualitate
Consiliul Economic și Social a emis un aviz nefavorabil pentru proiectul de ordonanță de urgență privind reforma administrației și creșterea capacității financiare a  unităților administrativ-teritoriale, apreciind că actul normativ este „vulnerabil din perspectivă constituțională” și că afectează stabilitatea funcției publice și securitatea juridică.

În urma deciziei negative a CES, guvernul Bolojan a adoptat marți seara ordonanța de urgență, în cadrul ședinței de Guvern și a menținut calendarul pe care l-a anunțat pentru reforma administrației.

Acest aviz este unul destul de critic, iar instituția susține că proiectul nu îndeplinește condițiile constituționale pentru adoptarea prin OUG, iar mai multe dispoziții „afectează” drepturi și libertăți fundamentale, relatează Știripesurse.

CES își fundamentează critica pe art. 115 alin. (4) și (6) din Constituție, arătând că ordonanța de urgență este un instrument excepțional, ce poate fi utilizat doar în situații extraordinare reale, obiective și determinate, nu pentru obiective generale de politică publică. Potrivit avizului, argumentele din preambul – deficit bugetar, consolidare fiscală, implementarea PNRR, eficientizare administrativă – descriu obiective structurale, previzibile și de durată, nu o urgență constituțională.

CES afirmă că presiunile bugetare și obligațiile pe care guvernul și le-a asumat prin PNRR nu justifică o ordonanță de urgență, pentru că asta ar transforma excepția în regulă și ar diminua rolul Parlamentului.  CES subliniază că nu este indicat niciun element factual nou, apărut recent, care să impună adoptarea imediată a măsurilor.

Instituția formulează critici și la adresa prevederilor referitoare la reorganizarea instituțiilor și transferul de personal, considerând că acestea sunt insuficient de clare și nu oferă garanții adecvate privind stabilitatea locurilor de muncă și drepturile salariale ale angajaților vizați.

În aviz este invocată jurisprudența Curții Constituționale, care stabilește că o reorganizare trebuie să fie autentică și efectivă, nu una formală sau de fațadă. Totodată, se atrage atenția că absența unor criterii precise și lipsa corelării cu obiectivele bugetare sporesc suspiciunea unei reorganizări realizate doar ca pretext.

De asemenea, este semnalat pericolul fragmentării statutului funcționarului public, prin aplicarea unor regimuri diferite în funcție de instituția de origine sau de destinație, situație ce poate conduce la tratamente inechitabile și la apariția unor litigii.

