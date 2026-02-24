Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan aduce tăieri masive. Dispar 13.000 de posturi din administrația locală

Guvernul Bolojan a adoptat marți seară, într-o ședință extraordinară, reforma administrației și pachetul de relansare economică. Ordonanța privind reforma administrației prevede concedierea a aproximativ 13.000 de funcționari din administrația centrală și locală.

Premierul a anunțat că vor fi făcute audituri de personal, iar acolo unde se constată posturi nejustificate sau supradimensionare, acestea vor fi eliminate.

Reforma mai prevede reducerea bugetelor de salarii cu 10% pentru majoritatea instituțiilor publice. În plus, Guvernul introduce măsuri mai dure pentru recuperarea datoriilor. Amenzile neplătite ar putea fi majorate cu până la 60%, iar autoritățile vor putea reține sume din datorii sociale pentru a acoperi restanțele.

O altă prevedere vizează proprietățile construite fără autorizație, pentru care impozitul va fi dublat timp de cinci ani. Tot în cadrul reformei, Executivul propune creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani pentru militari, polițiști și angajați din serviciile de informații.

Întrebat la finalul ședinței de guvern în cât timp vor fi tăiate cele 12.794 de posturi din administrația locală, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a declarat că termenul prevăzut în OUG este 1 iulie.

„Există 731 de unități administrativ-teritoriale care nu vor fi afectate de reducere de posturi ocupate, ceea ce înseamnă că sunt cel puțin o pătrime din UAT-uri care și-au gestionat în mod corect și eficient resursa umană. Impactul financiar al acestor măsuri este de 1,6 mld lei pentru 2026, iar din 2027 ajunge la 3 mld lei.”

Pe scurt, reforma propusă de Guvern prevede următoarele:

Concedierea a aproximativ 13.000 de funcționari publici din administrația centrală și locală;

Reducerea bugetelor de salarii cu 10% pentru majoritatea instituțiilor publice;

Majorarea amenzilor neplătite cu până la 60% și posibilitatea reținerii taxelor din datorii sociale;

Dublarea impozitului pentru proprietățile construite fără autorizație, pe o perioadă de cinci ani;

O inițiativă prin care vârsta de pensionare pentru militari, polițiști și angajați din serviciile de informații ar urca la 65 de ani, printr-un proiect de lege ce trebuie depus de MAPN și MAI în 30 de zile de la adoptare.

