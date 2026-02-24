Prima pagină » Actualitate » Mărturiile pacienților de la terapie intensivă în ultimele momente de viață. Ce spune o asistentă

Mărturiile pacienților de la terapie intensivă în ultimele momente de viață. Ce spune o asistentă

24 feb. 2026
Mărturiile pacienților de la terapie intensivă în ultimele momente de viață. Ce spune o asistentă

O asistentă de la terapie intensivă a observat comportamentul mai multor pacienți, în momentele lor critice. Femeia a spus care sunt cele mai comune faze pe care aceștia le rostesc în ultimele clipe ale vieții.

Asistenta Kirstie Robb lucrează de patru ani la ATI și a observat un obicei comun al multor pacienți care se află pe patul de moarte: „Fiecare persoană care moare spune același lucru”, a spus femeia, potrivit Click.

Care sunt ultimele cuvinte ale pacienților de la ATI

Kirstie a identificat trei tipare principale în ultimele momente: nevoia de afecțiune, conștientizarea declinului fizic și acceptarea finalului.

Cea mai frecventă rugăminte adresată cadrelor medicale este legată de cei dragi:  „Ei spun: «Puteți să le spuneți familiei mele că îi iubesc?»”, a explicat asistenta.

O altă observație este legată de starea de disconfort care precede adesea decesul. Mulți pacienți exprimă simplu:  „Nu mă simt bine.”

Poate cel mai tulburător moment este atunci când pacienții își recunosc lucid sfârșitul: „Știu că voi muri”, a auzit adesea asistenta.

Kirstie susține că bolnavii par să simtă cu exactitate apropierea finalului: „Se întâmplă o schimbare spirituală pe care nimeni nu o poate explica. Semnele lor vitale ar putea fi stabile. Starea lor ar putea fi exact aceeași ca atunci când au venit. Nu este nimic periculos. Totuși, în fiecare circumstanță, indiferent de cauză, indiferent câte ore au trecut de la ultima dată când au rostit aceste cuvinte, ei ajung să moară”, a povestit femeia.

