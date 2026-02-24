Prima pagină » Actualitate » Noile tarife ETA care intră în vigoare miercuri. Cât trebuie să plătescă românii pentru a intra în Marea Britanie

Noile tarife ETA care intră în vigoare miercuri. Cât trebuie să plătescă românii pentru a intra în Marea Britanie

24 feb. 2026, 21:37, Actualitate
Noile tarife ETA care intră în vigoare miercuri. Cât trebuie să plătescă românii pentru a intra în Marea Britanie

De mâine, 25 februarie, românii care călătoresc în Marea Britanie vor fi nevoiţi să prezinte la vamă Autorizaţia Electronică de Călătorie. Documentul poate fi eliberat online, pe baza datelor din paşaport şi costă 16 lire. Românii care au statut de rezident sau deţin deja o viză pentru Marea Britanie nu vor avea nevoie de autorizaţie, ramintește Observator.

Europenii sunt obligați să aibă un permis de călătorie pentru a merge în Regatul Unit al Marii Britanii. Procesul de obținere a autorizației este extrem de ușor și poate fi realizat online. Pentru a obține autorizația e nevoie doar e un smartphone și un card bancar.

De unde se obține Autorizația Electronică de Călătorie

Această Autorizație Electronică de Călătorie (ETA), necesară înainte de plecare și valabilă doi ani, poate fi obținută din aplicația „UK ETA” sau de pe site-ul guvernului britanic, gov.uk. Autorizația era deja obligatorie pentru vizitatorii din afara UE scutiți de viză pentru a intra în Regatul Unit.

Similară cu ESTA pentru Statele Unite, ETA are scopul de a consolida securitatea frontierei, potrivit guvernului britanic.

ETA permite șederea în Regatul Unit timp de până la șase luni, dar cererea trebuie reînnoită în cazul schimbării pașaportului.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Patronatele și sindicatele acuză Guvernul Bolojan că încalcă Constituția. Despre ce tăieri este vorba
21:36
Patronatele și sindicatele acuză Guvernul Bolojan că încalcă Constituția. Despre ce tăieri este vorba
ACTUALITATE Avertizările medicilor specialiști. Care sunt riscurile să dăm peste cap ficatul dacă mâncăm seara
21:17
Avertizările medicilor specialiști. Care sunt riscurile să dăm peste cap ficatul dacă mâncăm seara
NEWS ALERT Alexandru Nazare, după ce guvernul a adoptat OUG pe relansare economică: „Această măsură reprezintă pentru România o tranziție strategică”
21:07
Alexandru Nazare, după ce guvernul a adoptat OUG pe relansare economică: „Această măsură reprezintă pentru România o tranziție strategică”
FLASH NEWS România TV a adus polițiștii în platou. Ce spun reprezentanții forțelor de ordine, care i-au cerut demisia lui Bolojan în stradă
20:26
România TV a adus polițiștii în platou. Ce spun reprezentanții forțelor de ordine, care i-au cerut demisia lui Bolojan în stradă
INEDIT Dobby este cel mai celebru pisoi al momentului. Ce-l face atât de special
20:14
Dobby este cel mai celebru pisoi al momentului. Ce-l face atât de special
EVENIMENT Fairplay total în fotbalul turc. Un pescărus, fulgerat de o degajare haotică a unui portar. Zburătoarea, salvată de căpitanul echipei adverse
19:48
Fairplay total în fotbalul turc. Un pescărus, fulgerat de o degajare haotică a unui portar. Zburătoarea, salvată de căpitanul echipei adverse
Mediafax
Ilie Bolojan explică tăierile din administrație și relansarea economică. Modul în care va arăta administrația publică
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă LOVITURĂ, după ce și-a pierdut fiul. Magistrații au luat decizia! 😲
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Mediafax
Băluță, despre termoficarea din Capitală: Plătim căldură și apă caldă, nu calorifere amorțite
Click
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta”
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în RĂZBOI pentru moștenire la trei ani de la moartea sa
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Ce s-ar putea ascunde sub vulcanii de pe Marte?

Cele mai noi

Trimite acest link pe