Noile tarife ETA care intră în vigoare miercuri. Cât trebuie să plătescă românii pentru a intra în Marea Britanie

De mâine, 25 februarie, românii care călătoresc în Marea Britanie vor fi nevoiţi să prezinte la vamă Autorizaţia Electronică de Călătorie. Documentul poate fi eliberat online, pe baza datelor din paşaport şi costă 16 lire. Românii care au statut de rezident sau deţin deja o viză pentru Marea Britanie nu vor avea nevoie de autorizaţie, ramintește Observator.

Europenii sunt obligați să aibă un permis de călătorie pentru a merge în Regatul Unit al Marii Britanii. Procesul de obținere a autorizației este extrem de ușor și poate fi realizat online. Pentru a obține autorizația e nevoie doar e un smartphone și un card bancar.

De unde se obține Autorizația Electronică de Călătorie

Această Autorizație Electronică de Călătorie (ETA), necesară înainte de plecare și valabilă doi ani, poate fi obținută din aplicația „UK ETA” sau de pe site-ul guvernului britanic, gov.uk. Autorizația era deja obligatorie pentru vizitatorii din afara UE scutiți de viză pentru a intra în Regatul Unit.

Similară cu ESTA pentru Statele Unite, ETA are scopul de a consolida securitatea frontierei, potrivit guvernului britanic.

ETA permite șederea în Regatul Unit timp de până la șase luni, dar cererea trebuie reînnoită în cazul schimbării pașaportului.