Guvernul continuă plafonarea la gaze după 1 aprilie. Formula de calcul se schimbă, însă. Care vor fi prețurile

Vreme de un an, prețul gazelor naturale va fi calculat, de la 1 aprilie, după o nouă formulă, care nu este prea mult diferită de ceea ce există în prezent, iar, ca să se mențină prețul final la populație și la producătorii de energie termică pentru populație, scade prețul cu care vând Petrom și Romgaz, gazele către furnizori, de la de la 120 la 110 lei/MWh, scrie e-nergia.ro.

Prin urmare, producătorii români Petrom și Romgaz vând gaze din producția internă la preț stabilit de stat pentru consumul populației și al centralelor termice, dar și pentru a umple 90% din capacitatea de depozitare, adăugându-se un procent mic de gaze din import, plus tarifele reglementate de transport și distribuție, o marjă reglementată a furnizorului, acciza și TVA și va rezulta prețul final plătit de populație.

La ora actuală, acest preț este plafonat la nivelul maxim de 0,31 lei/kWh, însă populația poate plăti fie acest preț plafon, fie suma componentelor de mai sus, fie prețul contractual, adică cea mai mică valoare dintre cele trei.

Ce se schimbă acum: Nu va mai fi preț maxim plafonat, se va plăti cel mai mic preț dintre prețul contractual al fiecărui furnizor și acest preț administrat potrivit OUG, pe baza sumei componentelor.

Prețul gazelor din producția internă pentru cantitățile alocate populației și CET-urilor scade de la nivelul actual de 120 de lei/MWh la nivelul de 110 lei/MWh. Este o pierdere mai ales pentru Romgaz, parțial compensată de faptul că și redevența se va plăti la acest preț nou, mai mic, de 110 lei.

Marja fixă a furnizorului rămâne stabilită la 15 lei/MWh, cum este și acum.

Crește sau nu prețul?

Fără să existe o certitudine că noul preț va fi mereu, în orice perioadă din an, la nivelul de acum al plafonului, de 0,31 lei/kWh, viitorul preț al gazelor pare să rămână la acest nivel de 0,31 lei, pentru că cea mai mare parte a cantităților de gaze trimise în consum au preț stabilit pe acest mecanism – 11o lei în loc de 120 de lei preț de achiziție din producția internă, chiar și pentru înmagazinare.

Există însă și elemente de incertitudine: nivelul importurilor de gaze și al prețului de import pentru cantitățile care ar putea ajunge în consumul casnicilor și CET-urilor și amploarea modificării tarifelor de transport și distribuție a gazelor, noile tarife urmând a fi stabilite la vară.

