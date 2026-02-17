Prima pagină » Social » Bolojan promite că românii vor face mai mulți copii: „Cu cât vom reuși să avem servicii mai bune și oportunități pentru tinerii, numărul celor care rămân în țară crește și crește rata natalității”

Ruxandra Radulescu
17 feb. 2026, 21:31, Social
Premierul Ilie Bolojan a comentat la TVR 1 scăderea ratei natalității, dar și fenomenul masiv de migrare a românilor, aspecte care au dus la o diminuare drastică a populației.

„Din păcate, avem cele două fenomene cumulate – migrația, în special în țările UE, din motive economice, și scăderea ratei natalității.

Cu cât vom reuși, în anii următori, să creăm condiții mai bune în România, să avem servicii publice mai bune și oportunități pentru tineri, cu atât numărul celor care rămân în țară va fi în creștere, iar o perspectivă bună înseamnă o îmbunătățire a ratei natalității”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit celei mai recente analize publicate marți de către președintele Institutului Național de Statistică (INS) populația țării noastre s-a redus cu peste 4,16 milioane de persoane, în 35 de ani. Această situație a fost determinată de migrația externă, în porporție de 63% , dar și de scăderea natalității cu 37%.

INS: România a pierdut mai mult de 4 milioane de oameni de la Revoluție încoace

La ora actuală, populația Uniunii Europene (UE) include aproximativ 43 de milioane de persoane care trăiesc într-o altă țară decât cea de domiciliu, fie aceasta din UE sau din afara spațiului comunitar, după cum arată datele Eurostat din 2025.

„În aceste condiții, populația rezidentă a României s-a redus, ca urmare a migrației definitive, cu 162.000 de persoane. În primul an de după Revoluție, aproape 100.000 de persoane au părăsit definitiv țara, însă în anii următori numărul emigranților definitivi s-a diminuat constant, de la un an la altul, pe parcursul următorilor patru ani. A urmat apoi o perioadă de aproape 14 ani, cuprinsă între 1997 și 2010, în care nivelul anual al emigrației a fost relativ redus, cele mai multe valori situându-se sub pragul de 10.000 de persoane”, a explicat Tudorel Andrei președintele INS.

„Începând cu anul 2011, fluxul anual al emigranților definitivi a crescut de la un an la altul. În acest context, în anul 2022, numărul plecărilor definitive a depășit pragul de 30.000 de persoane, iar în 2024, după aproape trei decenii, România a atins din nou nivelul de 50.000 de plecări definitive într-un singur an”, a adăugat acesta.

