Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, vrea să acopere găurile din bugetul orașului prin taxarea milionarilor

17 feb. 2026, 21:24, Știri externe
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a prezentat recent un plan bugetar ambițios pentru a acoperi deficitul imens de buget, prin care a propus suprataxarea celor mai bogați locuitori și a marilor corporații, scrie Bloomberg. Mamdani, un socialist democrat care a preluat mandatul de primar pe 1 ianuarie, susține că această criză nu trebuie rezolvată pe spatele clasei muncitoare.

Zohran Mamdani „a pus pe masă o opțiune destul de extremă, care este o combinație între creșterea impozitelor pe proprietate și luarea de bani din rezerve, bazându-se pe niște proiecții de venituri destul de agresive”, a declarat Mark Levine, controlorul financiar al orașului New York.

Cum vrea Mamdani să aducă bani la bugetul orașului

Pentru a suplimenta gaura de la buget, Mamdani propune o majorare cu 2 puncte procentuale a impozitului pe venitul personal pentru rezidenții care câștigă peste 1 milion de dolari pe an. Se preconizează că această măsură ar genera aproximativ 4 miliarde de dolari anual, o sumă care ar putea acoperi aproape jumătate din deficitul bugetar al orașului.

Pe lângă impozitul pe venit, Mamdani vrea să crească cota de impozitare a companiilor de la 7,25% la 11,5%. Prin această măsură, New York-ul va avea același nivel de taxare ca cel al statului vecin, New Jersey. Modificarea ar viza aproximativ 1.000 de companii dintre cele mai profitabile din oraș și ar putea aduce un plus de 5 miliarde de dolari pe an.

Propunerea lui Mamdani de creștere a taxelor vine la o zi după ce guvernatoarea Kathy Hochul a anunțat că statul va oferi orașului un ajutor suplimentar de 1,5 miliarde de dolari pentru anul fiscal curent și următorul. De asemenea, ea va include 510 milioane de dolari pentru anii următori – o concesie menită să ajute la rezolvarea problemelor fiscale ale orașului.

Într-un fel sau altul, Mamdani tot vrea să crească taxele

Ca formă de presiune asupra autorităților centrale de la Albany, capitala statului New York, Mamdani a sugerat că, dacă nu i se permite taxarea milionarilor, va fi forțat să apeleze la singurul instrument fiscal pe care îl controlează direct – creșterea taxelor pe proprietate. Acesta a descris această variantă ca fiind o „ultimă soluție” dureroasă pentru cetățeni, menită să forțeze statul să accepte taxarea celor bogați.

Mamdani a declarat luna trecută că orașul se confruntă cu un deficit extraordinar de 12,6 miliarde de dolari pe doi ani, pe care l-a atribuit subalocării bugetare de către administrația fostului primar Eric Adams pentru cheltuieli, inclusiv asistență financiară, ajutor pentru chirie pentru rezidenții fără adăpost, educație specială și costuri cu orele suplimentare. Cu toate acestea, retorica primarului s-a schimbat. La doar două săptămâni după ce a descris deficitul de 12,6 miliarde de dolari al orașului ca fiind cel mai mare de la Marea Recesiune încoace, Mamdani a dezvăluit că deficitul se micșorase de fapt cu 5 miliarde de dolari datorită veniturilor fiscale mari, impulsionate de creșterea impozitului pe venit și de bonusurile de pe Wall Street.

