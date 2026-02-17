Prima pagină » Social » „Apele Române” se spală pe mâini de dezastrul din Argeș, după golirea barajului Vidraru. Pe cine aruncă vină

„Apele Române” se spală pe mâini de dezastrul din Argeș, după golirea barajului Vidraru. Pe cine aruncă vină

Ruxandra Radulescu
17 feb. 2026, 20:54, Social

Reprezentanţii Administraţiei ”Apele Române” au transmis, marţi, că nu are atribuţii în furnizarea apei menajere şi potabile către populaţie și că este obligația  operatorului serviciului public de alimentare cu apă de la nivel local. Totodată, precizează că ”Apele Române” nu are atribuţii privind tratarea sau potabilizarea apei şi nu gestionează infrastructura staţiilor de tratare.

”Faptul că astăzi locuitorii oraşului Curtea de Argeş nu au acces la apă este responsabilitatea companiei locale aflate în subordonarea consiliului local care nu a mai realizat investiţii în propriile echipamente de peste 50 de ani”, arată ANAR.

”În raport cu poziţiile publice exprimate privind situaţia apei potabile din Curtea de Argeş şi operaţiunile de golire a acumulării Vidraru, este necesară o prezentare obiectivă, tehnică şi juridic fundamentată a cadrului în care au fost derulate aceste activităţi şi a responsabilităţilor clare ale tuturor instituţiilor, în speţă: S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A., Apele Române – Administraţia Bazinală Argeş – Vedea, operatorul local – compania de alimentare cu apă”, arată reprezentanţii Administraţiei ”Apele Române”, marţi, într-un comunicat de presă.

ANAR dă vina pe Hidroelectrica

Potrivit sursei citate, programul de golire a acumulării Vidraru a fost rezultatul unei proceduri administrative declanşate prin solicitarea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. nr. 46483/28.04.2025, înregistrată la Administraţia Naţională ”Apele Române” cu nr. 10939/30.04.2025. Programul de golire a reprezentat propunerea titularului lucrării – în speţă, Hidroelectrica S.A., care a solicitat aprobarea acestuia.

”ANAR a analizat solicitarea în baza competenţelor legale, verificând conformitatea programului propus cu condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv în ceea ce priveşte asumarea de către solicitant a respectării debitelor conforme pentru alimentarea cu apă a populaţiei, de care este responsabil operatorul local, care a avizat, de asemenea, lucrarea. Analiza tehnică şi juridică a fost realizată în temeiul Avizului de gospodărire a apelor nr. 10/02.04.2024 şi al Avizului de modificare nr. 32/26.06.2025, fiind fundamentată prin Referatul nr. 166164/CONSIB/10.07.2025”, adaugă ”Apele Române”.

Ei subliniază că regulamentul de exploatare aprobat pentru Barajul Vidraru stabileşte fără echivoc că manevrele de golire a acumulării sunt realizate de Hidroelectrica, în calitate de administrator al lucrării. Programul de golire nu este coordonat operaţional de ANAR sau de Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea.

Hidroelectrica este singurul administrator al obiectivului şi singura entitate care deţine accesul la echipamentele necesare pentru efectuarea manevrelor de coborâre a nivelului apei.

Conform aceleiaşi surse, anterior declanşării operaţiunilor de golire, în martie 2025, a fost realizată modelarea hidraulică pentru debitul maxim analizat de 47 m³/s, în vederea verificării capacităţii reale de tranzitare a sectorului aval al râului Argeş.

Pe baza rezultatelor obţinute, au fost executate lucrări de regularizare şi recalibrare a albiei de către ABA Argeş-Vedea, la solicitarea expresă a Hidroelectrica, în contextul gestionării lucrărilor de golire a acumulării.

”Administraţia Naţională «Apele Române» nu are atribuţii în furnizarea apei menajere şi potabile către populaţie. Această atribuţie cade în sarcina operatorului serviciului public de alimentare cu apă de la nivel local. Responsabilitarea ANAR este aceea ca în procesul de avizare a programului de golire să avizeze în sarcina titularului lucrării obligaţia de a asigura debitele necesare pentru furnizarea apei către populaţie.

De asemenea, Administraţia Naţională «Apele Române» nu are atribuţii în tratarea sau potabilizarea apei şi nu gestionează infrastructura staţiilor de tratare. Aceste responsabilităţi îi revin tot operatorului serviciului public de alimentare cu apă, sub controlul autorităţilor sanitare competente.

În momentul notificării primite de la operator, prin adresa nr. 419/30.01.2026, şi al comunicării Raportului DSP nr. 307/26.01.2026, ANAR a dispus de îndată măsurile care intră în competenţa autorităţii de gospodărire a apelor: controale la folosinţele potenţial poluatoare (începând cu 31.01.2026), prelevări de probe la 02.02.2026 şi monitorizare extinsă, comunicate prin adresele nr. DTMEIRA-GIRA/2120/09.02.2026 şi nr. 1549/16.02.2026. De asemenea, au fost efectuate inspecţii în teren şi verificări ale eventualelor surse suplimentare de poluare”, mai arată ANAR.

Potrivit specialiştilor ANAR, starea de alertă instituită prin Hotărârea CJSU nr. 3/09.02.2026 reflectă aplicarea mecanismelor legale de protecţie a populaţiei în contextul dificultăţilor de potabilizare, fără a indica o încălcare a regimului de exploatare aprobat sau o abatere de la condiţiile impuse prin avizele de gospodărire a apelor.

”În concluzie, Administraţia Naţională «Apele Române» nu gestionează operaţiunile de golire a acumulării Vidraru şi nu exercită atribuţii de administrare sau operare asupra barajului, acestea revenind exclusiv titularului lucrării, S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în baza regulamentului de exploatare aprobat. Totodată, ANAR nu are competenţe în tratarea sau potabilizarea apei destinate consumului populaţiei.

Faptul că astăzi locuitorii oraşului Curtea de Argeş nu au acces la apă este responsabilitatea companiei locale aflate în subordonarea consiliului local care nu a mai realizat investiţii în propriile echipamente de peste 50 de ani”, subliniază cei de la ”Apele Române”.

Ministrul Energiei: „Hidroelectrica şi-a făcut datoria”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, într-o postare pe Facebook, că a acceptat invitaţia la Ora Guvernului privind situaţia apei potabile din Curtea de Argeş, pentru că a clarifica public ce ţine de competenţa sa şi ce nu

”Vreau să fie foarte clar:

1. Ministerul Energiei nu stabileşte debitele şi nu potabilizează apa. Apele Române stabilesc şi coordonează tehnic regimul hidrologic.

2. Tot Apele Române coordonează programul de golire de la Vidraru, proces început încă de acum 10 ani, cu toate avizele necesare, inclusiv Acordul de Mediu emis de APM.

3. Lucrările de la Vidraru nu sunt opţionale. Barajul este pus în funcţiune în 1966. Astăzi şi-a depăşit de două ori durata estimată de viaţă şi este un obiectiv de importanţă critică pentru Sistemul Energetic Naţional.

4. Hidroelectrica şi-a făcut datoria. Nu voi permite nimănui să transforme o companie strategică într-un ţap ispăşitor doar pentru că este convenabil politic. Când o companie lucrează profesionist, respectă legea şi execută o investiţie strategică, nu este corect să fie atacată doar pentru că unii caută capital electoral”, a susţinut Ivan.

El a adăugat că această ”criză de la Curtea de Argeş, care a pus zeci de mii de oameni într-o situaţie extrem de dificilă, are o cauză clară: lipsa investiţiilor în staţia locală de tratare a apei”.

”O staţie pusă în funcţiune în 1970. O infrastructură complet depăşită. O capacitate de tratare care suportă niveluri de turbiditate incomparabil mai mici (50-60 NTU) decât cele pe care le pot gestiona staţiile moderne (1.000 NTU)”, a susţinut el.

