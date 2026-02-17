Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși are alternative mai bune. Motivul pentru care Orban alimentează mașinăria de război a lui Putin

Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc, deși există și alternative disponibile, conform unui nou raport care acuză guvernul de la Budapesta că banii pe care îi economisește prin cumpărarea de petrol ieftin de la statul agresor nu sunt folosiți în beneficiul consumatorilor maghiari.

Potrivit CNN, în loc să fie folosiți pentru schimbarea în bine a vieții ungurilor, banii câștigați prin achizițiile de petrol rusesc ieftin se transformă în profituri pentru cea mai mare companie petrolieră ungară, controlată parțial de fundații cu legături cu premierul Viktor Orban, se arată în cel mai nou raport al Centrului pentru Studiul Democrației (CSD), un institut de politici publice cu sediul în Europa.

Analiza acestuia a arătat că prețurile la combustibili din Ungaria erau cu 18% mai mari decât în Cehia, în 2025, deși Ungaria cumpără petrol rusesc ieftin, iar Cehia achiziționează combustibil din surse alternative, ceva mai costisitor.

Astfel, cercetarea contrazice susținerile lui Orban, conform cărora Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc pentru ca cetățenii săi să beneficieze de un preț mai bun.

Raportul arată că economiile se duc de fapt în conturile MOL, veniturile companiei petroliere maghiare crescând cu 30% de când Rusia a invadat Ucraina.

„Dependența de petrol la preț mic nu a ajuns să fie și în beneficiul consumatorilor. În loc, profitul din vânzăril de petrol ieftin merg în buzunarele distribuitorului monopolist MOL, în formă de profit în exces. La rândul său, el finanțează indirect rețelele de capturare ale statului ale lui Orban”, spune Martin Vladimirov, director la programul de energie și climă al CSD.

După ce Rusia a invadat Ucraina, acum aproape patru ani, țările din Uniunea Europeană (UE) au început procesul de eliminare a dependenței lor de petrolul și gazele rusești.

UE a dat Ungariei, Slovaciei și Cehiei – trei țări central-europene care aveau o dependență puternică de importurile energetice din Rusia – o derogare pentru 2022, urmând ca ele să înceapă rapid procesul de decuplare.

De atunci, Cehia a oprit importurile de petrol rusesc, dar Ungaria și Slovacia s-au folosit de derogare pentru a-și crește dependența. În 2025, Ungaria a obținut 92% din țițeiul său din Rusia, în creștere de la 61% înainte de invazie.

Când SUA au anunțat sancțiuni împotriva a doi mari giganți petrolieri ruși, în octombrie, Orban a fugit la Casa Albă pentru a cere o derogare de un an de la sancțiuni.

Analiștii CSD susțin că decizia Ungariei de a continua să cumpere petrol rusesc este o decizie politică, nu o necesitate comercială sau logistică.

„În ciuda unui acces complet la rute de aprovizionare alternative, Ungaria și-a crescut dependența de petrolul din Rusia, transformând o derogare temporară a UE într-o portiță utilizabilă permanent pentru a ocoli regimul de sancțiuni”, se arată în raport.

Ungaria și-a crescut dependența energetică de Rusia

Ungaria primește țiței rusesc prin conducta Drujba, o țeavă care traversează Ucraina dar care este conectată și la conducta Adria, aceasta din urmă trecând prin Croația și aducând petrol non-rusesc din Mediterana.

Cercetătorii CSD mai spun că această conductă are o capacitate suficientă să satisfacă nevoile Ungariei și Slovaciei și că taxele de tranzit sunt de 1,7 ori mai mici decât cele ale conductei Drujba.

În același timp, însă, țițeiul rusesc este semnificativ mai ieftin decât cel din alte surse.

Raportul arată că între ianuarie 2024 și august 2025, țițeiul rusesc era cu 20% mai ieftin în medie, dar prețul redus nu s-a tradus și în reduceri de prețuri pentru consumatorul final din Ungaria.

Anul trecut, prețurile la combustibili înainte de taxare, în medie, erau cu 18% mai mari în Ungaria decât în Cehia.

Motorina era și ea cu 10% mai scumpă. CSD spune că deși MOL cumpără petrol la un preț semnificativ mai mic, îl vinde la aceleași prețuri precum competitorii săi regionali. Așa și-a crescut puternic veniturile.

„Veniturile operaționale ale companiei au crescut cu 30% față de cele pre-invazie, în timp ce trei fundații cu legături cu Viktor Orban controlează 30,49$ din acțiunile MOL. Surplusurile intră, astfel, în cele mai influente rețele de captură statală ale lui Orban”, se arată în raport.

Printre ele, se numără și Colegiul Mathias Corvinus, cea mai mare școală privată din Ungaria, care are legături cu guvernul Orban.

Raportul contrazice și susținerile lui Orban că Ungaria nu are altă opțiune decât petrolul rusesc, pentru că rafinăriile ungare sunt capabile din punct de vedere tehnic să proceseze țițeiul din surse alternative.

CSD dă și exemplele Bulgariei și Cehiei, care au oprit achizițiile de petrol rusesc, de când a fost pornită invazia și „nu au trecut prin niciun șoc al prețurilor sau aprovizionării și au în continuare unele dintre cele mai mici prețuri din UE”.

Autorul mai recomandă:

Relațiile dintre Kiev și Budapesta sunt tot mai tensionate. Orban asigură că nu va interzice importurile de petrol și gaze rusești: „Conducerea ucraineană a depășit limita“

Franța a eliberat petrolierul Grinch, suspectat că face parte din „flota fantomă a Rusiei”.Proprietarul a plătit o amendă de „câteva milioane de euro”

Ambiția lui Putin consumă bugetul. Moscova trece de la „stabilitate petrolieră” la „taxe de război”. Rușii plătesc prețul invaziei din buzunarele lor