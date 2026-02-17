Prima pagină » Știri politice » Bolojan anunță ce se întâmplă cu propunerea eliminării normei de hrană pentru militari. A fost propusă de colegul său de partid, ministrul de Finanțe

Bolojan anunță ce se întâmplă cu propunerea eliminării normei de hrană pentru militari. A fost propusă de colegul său de partid, ministrul de Finanțe

Ruxandra Radulescu
17 feb. 2026, 21:11, Știri politice

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că propunerea de eliminare a normei de hrană pentru polițiști, militari și polițiștii din penitenciare a fost propusă de ministul Finanțelo. Șeful Executivului a anunțat că nu se va pune în practică această măsură.

„Nu este nevoie de armonizare pe ceea ce s-a convenit. Elementele de bază au fost convenite. Discuțiile legate de norma de hrană, nu se va acționa asupra normei de hrană. A fost discutată la propunerea ministerului de Finanțe”, a declarat Bolojan.

Un proiect aflat pe masa coaliţiei a aprins spiritele în rândul personalului în uniformă militară. Este vorba despre eliminarea normei de hrană pentru persoanlul militar. Ministrul MApN, Radu Miruţă, spune că este vorba doar despre o discuţie asupra căreia nu s-a luat nicio decizie.

Ministrul Miruţă spune că ” îmi folosesc toate pârghiile să nu încuviinţez o astfel de decizie” şi nu este „de acord nici pentru parţial”.

„Eu nu semnez eliminarea unei norme de hrană pentru militari care există de la Cuza încoace. Este plafonată din 2017 şi nu mai are legătură cu preţurile actuale. Indemnizaţia întreţine activitatea de popotă pentru 79% dintre angajaţii ministerului. A fost gândită tocmai de a oferi mai multe variante şi de a fi pregătiţi în caz de război. Există zone la MApN în care se vor face reduceri de cheltuieli, Nu poate să vină din eliminarea normei de hrană, din mişcorarea salariilor, reducerii numărului militari şi din schimbarea modului de calcul a pensiilor militare. Există activităţi care pot reduce nişte costuri”, a declarat Miruţă marţi, la Parlament.

Peste 75.000 de păersoane ar fi afectate de eliminarea sumei de 347 lei, ca indemnizaţie, în cazul în care un astfel de proiect de reorganizare administrazivă ar fi pus în practică, mai spune Miruţă. Ministrul a mai spus că nici parţial nu este de acord cu o astfel de măsură şi că, la nivelul coaliţiei, s-a stabilit că procentul de 10% de reorganizare administrativă să fie exceptat pentru cei din MApN.

