Vijelii violente cu grindină în Cluj. Pământul s-a acoperit de gheață. Imaginile dezastrului

Au fost înregistrate vijelii violente cu grindină în județul Cluj, duminică, 10 mai 2026. În imaginile postate pe o rețea de socializare se poate observa cum pământul a fost pur și simplu acoperit de gheață. În Gherla, de exemplu, străzile au fost rapid acoperite de grindină, precum și autoturismele și zonele verzi. Meteorologii au anunțat vreme nefavorabilă în mai multe zone din țară.

Avertizare meteo pentru județul Cluj

De altfel, pentru ziua în curs, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de fenomene meteo periculoase pentru mai multe zone din țară. Meteorologii au anunțat averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h), grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

Zonele vizate sunt din județul Cluj, și anume: Gherla, Bonțida, Iclod, Sic, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Sânmărtin, Dăbâca, Geaca, Pălatca, Buza.

De altfel, la momentul actual se află în vigoare mai multe coduri galbene de averse torențiale pentru județele Argeș, Giurgiu, Teleorman. Un cod portocaliu a fost emis pentru Mioveni, Țițești, Dârmănești, Micești din județul Argeș. Codul portocaliu de averse torențiale este valabil până la ora 21:00.

Sursă foto & video: Facebook Meteoplus