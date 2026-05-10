Polițiști și vameși reținuți într-un dosar uriaș de contrabandă la granița cu Ucraina. Ce au descoperit procurorii DIICOT în urma perchezițiilor

Bianca Dogaru
Procurorii DIICOT au reținut șapte persoane, printre care doi polițiști de frontieră și trei vameși, după o acțiune de amploare desfășurată în județele Suceava și Botoșani. Autoritățile acuză funcționarii că au facilitat intrarea ilegală în România a unor cantități uriașe de țigări, pesticide interzise și agent refrigerant din Ucraina.

„La datele de 8 şi 9 mai 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava au dispus reţinerea a 7 inculpaţi (dintre care 2 poliţişti de frontieră şi 3 agenţi vamali) şi măsura controlului judiciar faţă de alţi 5 inculpaţi”, a transmis DIICOT.

Mită la frontieră pentru produse toxice

Procurorii au documentat 23 de transporturi suspecte între noiembrie 2024 și noiembrie 2025. Angajații MAI și ai Vămii au permis trecerea unor mărfuri periculoase, precum 400 de litri de pesticide interzise, depistate în octombrie 2025. Aceștia nu au verificat autovehiculele, deși cantitățile de marfă aveau un caracter comercial evident. Pe lângă cele șapte rețineri, alte cinci persoane se află sub control judiciar și au interdicția să-și mai exercite funcțiile publice.

„Au fost descoperite mărfuri a căror cantitate dovedeau un evident caracter comercial, care depăşeau în mod evident plafonul valoric maxim scutit de plata drepturilor vamale”, au precizat procurorii.

Captură record de bani și mărfuri contrafăcute

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat sume uriașe, de peste 600.000 de lei, 171.000 de euro și 18.000 de dolari.

Lista bunurilor confiscate cuprinde:

  • 155.920 de țigarete;
  • pesticide și raticide de proveniență ucraineană;
  • insecticide;
  • două autoturisme;
  • bijuterii;
  • produse vestimentare și accesorii susceptibile a fi contrafăcute.

Ancheta arată că membrii grupării, mulți cu dublă cetățenie româno-ucraineană, au creat o rețea stabilă pentru vânzarea substanțelor toxice. Pesticidele erau aduse prin punctul Siret, depozitate în condiții ilegale și vândute apoi către diverși clienți din țară.

„În anul 2025, unul dintre membrii grupării de criminalitate organizată a iniţiat şi constituit împreună cu alte persoane, un alt grup infracţional organizat, axat de această dată pe comiterea infracţiunii de contrabandă calificată cu produse sau substanţe toxice, respectiv pesticide”, arată DIICOT.

