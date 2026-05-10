Sănătate » Când e bine să iei micul-dejun, de fapt. Nu la ora pe care o știm cu toții

Când e bine să iei micul-dejun, de fapt. Specialiștii vorbesc despre ritmul nutrițional și cicardian și importanța întârzierii momentului în care luăm micul-dejun.

Se spune că micul-dejun este cea mai importantă masă a zilei. Totuși, această afirmație este contrazisă de noile trenduri în materie de nutriție și longevitate, scrie larazon.es.

De exemplu, neuroimunologul Xevi Verdaguer spune că, dacă mănânci imediat cum te trezești, organismul tău va avea de suferit.

Mai exact, digestia este activată, în cazul fiecăruia, de un anumit „ceas genealogic”. Astfel, lipsa apetitului dimineața nu este o anomalie, ci răspunsul firesc al corpului.

Ideile lui Vergaguer sunt în ton cu cele ale unui alt specialist, Dr. Rupy Aujla, specialist în nutriție care promovează mesele de tip TRE (time-restricted eating). Aujla sugerează că întârzierea primei mese a zilei permite intestinului să se relaxeze și organismul va arde mai ușor grăsimile, în loc să fie inundat cu carbohidrați.

La rândul său, profesorul Adam Collins de la Universitatea din Surrey subliniază că organismul eliberează deja glucoză în sânge, înainte să te trezești, pentru a-ți oferi energia inițială de care ai nevoie. Tocmai de aceea mulți oameni nu simt imediat senzația de foame.

Înainte sau după ora 08:00?

Totuși, știința nu prezintă o opinie generală. Cercetările publicate în reviste precum Nature și studiile cu eșantioane mari de adulți sugerează că micul dejun înainte de ora 8:00 dimineața ar putea reduce riscul de a dezvolta diabet de tip 2 și ar putea îmbunătăți sănătatea cardiovasculară.

Studiile subliniază faptul că sincronizarea cu lumina soarelui și încetarea timpurie a meselor nocturne sunt factori cheie pentru echilibrul metabolic, ceea ce menține deschisă dezbaterea între susținătorii postului prelungit și cei ai regularității timpurii.

Unde există un acord larg este în privința calității alimentelor consumate.

Specialiști precum Dr. Manuel Viso avertizează că micul dejun tradițional pe bază de zaharuri și făinuri rafinate sunt adevărate „bombe cu zahăr” care provoacă vârfuri de glucoză urmate de o cădere de energie înainte de prânz. Nutriționiștii recomandă prioritizarea proteinelor și fibrelor – nutrienți adesea neglijați dimineața – pentru a asigura sațietatea și sănătatea pe termen lung.

Să nu uităm că, dincolo de ora exactă, secretul unui mic dejun sănătos constă în evitarea alimentelor ultra-procesate și respectarea propriilor semnale de sațietate ale organismului.

