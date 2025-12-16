(P) Primăria Sectorului 5 a intervenit pentru salubrizarea Aleii Livezilor. A urmat o adevărată „desfășurare de forțe”

Infrastructură Sector 5 anunță că a intervenit pe Aleea Livezilor pentru a evacua apa acumulată în cantități mari. De asemenea, au fost desfășurate acțiuni de curățenie și igienizare a întregii zone.
„Am intervenit pe Aleea Livezilor pentru a evacua apa acumulată în cantități mari, generând o situație dificilă pentru cetățeni și afectând circulația și siguranța publică. Intervențiile au fost realizate ca măsură de urgență, în sprijinul cetățenilor, la îndemnul și cu susținerea Primarului, care a fost și este alături de cetățeni în gestionarea acestei situații”
, transmite Infrastructură Sector 5
, pe Facebook.
Potrivit administrației locale, situația este una dificilă întrucât rețeaua de canalizare existentă nu mai face față volumului de apă, fiind necesare lucrări de decolmatare pentru restabilirea capacității normale de preluare și evacuare a apei.
„Până la realizarea acestor intervenții tehnice, acțiunile desfășurate de noi au avut un rol esențial în limitarea efectelor negative asupra populației și infrastructurii din zonă”, arată sursa citată.
Societatea precizează că a solicitat sprijin Societății Apa Nova pentru a remedia deficiențele sistemului de canalizare din Aleea Livezilor nr. 43 și nr. 47, însă, după intervenții, rezultatul nu a fost cel scontat.
„În continuare, avem în atenție această zonă pentru a interveni cu promptitudine în sprijinul cetățenilor”, mai transmite Infrastructură 5.
