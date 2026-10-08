Prima pagină » Diverse » (P) Infrastructură S5. Continuă intervențiile pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere din Sectorul 5

(P) Infrastructură S5. Continuă intervențiile pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere din Sectorul 5

(P) Infrastructură S5. Continuă intervențiile pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere din Sectorul 5
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Societatea Infrastructură S5 S.A. continuă activitățile de întreținere și reparații locale din Sectorul 5, prin intervenții desfășurate în mai multe zone ale sectorului, în funcție de necesitățile identificate și de prioritățile stabilite.

Una dintre zonele vizate de aceste activități este intersecția străzilor Istrate Oprea și Spiralei, unde echipele societății sunt implicate în lucrări menite să contribuie la îmbunătățirea stării infrastructurii rutiere și la asigurarea unor condiții corespunzătoare de circulație.

Prin mobilizarea personalului și utilizarea resurselor tehnice disponibile, societatea urmărește realizarea unor intervenții eficiente și durabile, acordând o atenție deosebită calității lucrărilor executate.

Fiecare stradă din Sectorul 5 este importantă, iar activitatea societății reflectă preocuparea constantă pentru întreținerea și îmbunătățirea infrastructurii locale. Intervențiile sunt planificate și desfășurate etapizat, ținând cont de necesitățile comunității, de resursele disponibile și de condițiile meteorologice.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Digi24
Ludovic Orban, despre Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de Nicușor Dan ca un iepure din bagheta magică”
Cancan.ro
ndă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare Amendă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Mediafax
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
Click
Doliu în lumea medicală din România. A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei
Digi24
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Cancan.ro
Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat
Ce se întâmplă doctore
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Babilonul chiar a fost primul oraș al lumii? Imnul pierdut descifrat după milenii
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
ECONOMIE Vești proaste de la BNR: Dobânzile nu scad, iar prețurile vor crește în continuare. Raport oficial
16:04
Vești proaste de la BNR: Dobânzile nu scad, iar prețurile vor crește în continuare. Raport oficial
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 08 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii despre scenariile puse pe masă de partide în negocierile cu Luca Niculescu
16:03
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 08 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii despre scenariile puse pe masă de partide în negocierile cu Luca Niculescu
JUSTIȚIE Motivele pentru care Înalta Curte l-a lăsat pe Fritz fără mandatul de primar. Ce argumente au adus judecătorii
15:57
Motivele pentru care Înalta Curte l-a lăsat pe Fritz fără mandatul de primar. Ce argumente au adus judecătorii
EMISIUNI Alexandra Teslovan, invitată la „Podcast cu Prioritate” #114 by ProMotor. De la primele curse la Campionatul European de Raliuri
15:54
Alexandra Teslovan, invitată la „Podcast cu Prioritate” #114 by ProMotor. De la primele curse la Campionatul European de Raliuri
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan anunță că PNL va vota, dar nu va face parte din Guvernul Niculescu, dacă va participa și PSD: PNL e deschis să acorde un vot de instalare a acestui guvern/ PNL va trece în opoziție
15:39
Ilie Bolojan anunță că PNL va vota, dar nu va face parte din Guvernul Niculescu, dacă va participa și PSD: PNL e deschis să acorde un vot de instalare a acestui guvern/ PNL va trece în opoziție
ADVERTORIAL Un quiz cu 7 întrebări poate transforma pasiunea pentru McLaren într-o experiență pe care puțini fani o pot trăi: un apel video exclusiv cu unul dintre piloții echipei. Banca Transilvania îi provoacă pe fanii McLaren Mastercard Formula 1 să-și testeze cunoștințele până pe 31 octombrie (P)
15:38
Un quiz cu 7 întrebări poate transforma pasiunea pentru McLaren într-o experiență pe care puțini fani o pot trăi: un apel video exclusiv cu unul dintre piloții echipei. Banca Transilvania îi provoacă pe fanii McLaren Mastercard Formula 1 să-și testeze cunoștințele până pe 31 octombrie (P)

Cele mai noi

Trimite acest link pe