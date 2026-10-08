(P) Infrastructură S5. Continuă intervențiile pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere din Sectorul 5

Societatea Infrastructură S5 S.A. continuă activitățile de întreținere și reparații locale din Sectorul 5, prin intervenții desfășurate în mai multe zone ale sectorului, în funcție de necesitățile identificate și de prioritățile stabilite.

Una dintre zonele vizate de aceste activități este intersecția străzilor Istrate Oprea și Spiralei, unde echipele societății sunt implicate în lucrări menite să contribuie la îmbunătățirea stării infrastructurii rutiere și la asigurarea unor condiții corespunzătoare de circulație.

Prin mobilizarea personalului și utilizarea resurselor tehnice disponibile, societatea urmărește realizarea unor intervenții eficiente și durabile, acordând o atenție deosebită calității lucrărilor executate.

Fiecare stradă din Sectorul 5 este importantă, iar activitatea societății reflectă preocuparea constantă pentru întreținerea și îmbunătățirea infrastructurii locale. Intervențiile sunt planificate și desfășurate etapizat, ținând cont de necesitățile comunității, de resursele disponibile și de condițiile meteorologice.