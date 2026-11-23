Curtea de Apel București a stabilit, pentru miercuri, dezbaterea contestației procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului Ilfov, instanța care a primit dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave a fostului prezidențiabil Călin Georgescu, de plasare a acestui în arest la domiciliu pe durata dezbaterilor din camera preliminară a cazului.

Astfel, miercuri, vor fi aduși la Curtea de Apel București fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu dar și omul de afaceri Ionel Rusen, în cazul ambilor instanța ilfoveană stabilind plasarea lor în arest la domiciliu.

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În curs se soluționare la Curtea de Apel București, se află și contestația DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București, care a admis o cerere introdusă de Călin Georgescu după momentul prelungirii arestării preventive în cazul său, la momentul la care dosarul era încă în anchetă la Direcția de crimă organizată.

Tribunalul a decis admiterea cererii lui Georgescu de înlocuire a măsurii arestării preventive și a dispus de asemenea plasarea doar a acestuia în arest la domiciliu. Contestația a fost dezbătută săptămâna trecută de judecătorii CAB care au amânat pentru luni luarea unei decizii definitive privind cererea lui Călin Georgescu

Ultimele evoluții ale cazului – casa lui Georgescu văzută din interior de publicul larg

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a reacționat ferm la linșajul mediatic provocat de scurgerea la o televiziune a imaginilor judiciare (probe în dosarul penal care este nepublic la acest moment – n.r.) din interiorul vilei lui Călin Georgescu și indică faptul că întreg dosarul a ajuns electronic la avocați în baza procedurilor obligatorii prevăzute de lege și la instanța de judecată, excluzând astfel scurgerea de informații din instituție.

Replica procurorilor vine după ce o televiziune a publicat imagini din casa lui Georgescu, din timpul perchezițiilor și scandalul a degenerat cu plângeri la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Este de menționat de asemenea că astfel de probe judiciare nu sunt eliberate presei nici în faza de judecată publică a cazului, ele putând fi consultate strict fie în sala de judecată în cazul prezentării lor pe parcursul readministrării probatoriului fie în arhiva instanței, după aprobarea unei solicitări în baza legii 544/2001 privind liberul și neîngrăditul acces al persoanelor la informațiile de interes public din România. Astfel, probele judiciare de acest gen nu se înmânează jurnaliștilor sau altor terțe părți exterioare dosarului penal.

„La data de 5 noiembrie 2026, apărătorilor celor doi inculpați (Călin Georgescu și Ionel Rusen – n.r.) le-a fost remis, în format electronic, întregul dosar de urmărire penală, care conținea inclusiv planșele fotografice întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare.

Ulterior, la data de 11 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fiind sesizat Tribunalul Ilfov, căruia i-a fost înaintat dosarul cauzei, atât în format fizic, cât și în format electronic.

Prin urmare, la momentul difuzării imaginilor în spațiul public, la data de 17 noiembrie 2026, dosarul de urmărire penală fusese deja remis apărătorilor inculpaților și înaintat instanței de judecată.

În acest context, precizăm că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism nu a furnizat reprezentanților mass-media niciun material probator administrat în cauză, indiferent de natura sau forma acestuia, inclusiv planșele fotografice întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare”, se arată în comunicarea oficială, de joi, a Direcției.

CNA și CSM, asaltate de plângeri în urma scurgerilor scandaloase ale imaginilor din casa lui Georgescu

Postul de televiziune Antena 3 CNN a atras critici și se află în centrul unei controverse, după difuzarea unor imagini din casa lui Călin Georgescu. Susținătorii acestuia anunță reclamații la CNA. Un fost membru al Consiliului a criticat deja televiziunea.

Imaginile au fost difuzate marți, 17 noiembrie, în emisiunea „Decisiv Prime Time”, prezentată de Cătălina Porumbel. Acestea au surprins mai multe încăperi din locuință, mobilier, biblioteci și echipamente IT. Postul de televiziune a prezentat și pagini din documentația percheziției, cu fotografii numerotate ale proprietății.

Au fost prezentate inclusiv imagini cu „dormitorul matrimonial” sau locul în care Călin și Cristela Georgescu își înregistrau mesajele către susținători.