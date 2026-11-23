Autoritățile turce sunt în alertă la Istanbul, unde poliția și echipele de protecție a animalelor desfășoară o amplă operațiune de căutare a unei leoaice care a fost observată la periferia orașului. Animalul sălbatic a fost surprins încă din timpul nopții, în cartierul Sarıyer din Istanbul, scrie CNN Turcia.

În urma sesizării, echipele de intervenție și dronele au efectuat o operațiune de căutare în zonă. A fost identificat un leu care se plimba liber printr-o zonă împădurită.

Arda Koç, care a declarat că a văzut leoaica, a spus: „În timp ce conduceam, a sărit brusc în fața mașinii. La început m-am speriat puțin.” „După aceea, am anunțat imediat jandarmeria”, a spus el.

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Primarul districtului Sarıyer, Oktay Aksu, a avertizat cetățenii să nu iasă din case. Pe de altă parte, Parchetul Republicii din Istanbul a deschis din oficiu o anchetă cu privire la acest incident. Se va cerceta cine este proprietarul leului și de unde a fugit acesta.

„Pare că a fost crescut și hrănit de cineva. Își schimbă continuu locația. Rugăm cetățenii să nu iasă din case, atât pentru a nu fi răniți, cât și pentru a nu împiedica desfășurarea operațiunilor.”, a transmis Oktay Aksu.

Sursă video: X/@murateroglu94

Într-un comunicat emis, duminică seara, de Direcția Generală pentru Protecția Naturii și Parcurile Naționale, se menționează: „În această seară, în jurul orei 21.00, personalul de la secția de jandarmerie din Zekeriyaköy, Istanbul, a semnalat echipelor noastre că pe camerele de supraveghere din zonă a fost surprins un animal al cărui aspect exterior seamănă cu cel al unui leu. În urma acestei sesizări, personalul nostru de la Direcția Protecția Naturii și Parcurile Naționale din Sarıyer s-a deplasat de urgență la fața locului, iar imaginile înregistrate de camere au fost analizate și s-au efectuat verificările necesare.”

Sursă video: X/@haskologlu

Şeyda Üst, primarul localității Uskumruköy, a declarat pentru CNN TÜRK următoarele: