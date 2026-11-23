Autoritățile turce sunt în alertă la Istanbul, unde poliția și echipele de protecție a animalelor desfășoară o amplă operațiune de căutare a unei leoaice care a fost observată la periferia orașului. Animalul sălbatic a fost surprins încă din timpul nopții, în cartierul Sarıyer din Istanbul, scrie CNN Turcia.
În urma sesizării, echipele de intervenție și dronele au efectuat o operațiune de căutare în zonă. A fost identificat un leu care se plimba liber printr-o zonă împădurită.
Arda Koç, care a declarat că a văzut leoaica, a spus: „În timp ce conduceam, a sărit brusc în fața mașinii. La început m-am speriat puțin.” „După aceea, am anunțat imediat jandarmeria”, a spus el.
Primarul districtului Sarıyer, Oktay Aksu, a avertizat cetățenii să nu iasă din case. Pe de altă parte, Parchetul Republicii din Istanbul a deschis din oficiu o anchetă cu privire la acest incident. Se va cerceta cine este proprietarul leului și de unde a fugit acesta.
„Pare că a fost crescut și hrănit de cineva. Își schimbă continuu locația. Rugăm cetățenii să nu iasă din case, atât pentru a nu fi răniți, cât și pentru a nu împiedica desfășurarea operațiunilor.”, a transmis Oktay Aksu.
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Într-un comunicat emis, duminică seara, de Direcția Generală pentru Protecția Naturii și Parcurile Naționale, se menționează: „În această seară, în jurul orei 21.00, personalul de la secția de jandarmerie din Zekeriyaköy, Istanbul, a semnalat echipelor noastre că pe camerele de supraveghere din zonă a fost surprins un animal al cărui aspect exterior seamănă cu cel al unui leu. În urma acestei sesizări, personalul nostru de la Direcția Protecția Naturii și Parcurile Naționale din Sarıyer s-a deplasat de urgență la fața locului, iar imaginile înregistrate de camere au fost analizate și s-au efectuat verificările necesare.”
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Şeyda Üst, primarul localității Uskumruköy, a declarat pentru CNN TÜRK următoarele:
„Locuiesc aici de 22 de ani și nu m-am mai confruntat niciodată cu așa ceva. Am participat la operațiuni împotriva maimuțelor, la operațiuni împotriva șerpilor; este prima dată când mă confrunt cu un leu. Au existat câteva sesizări. Aceasta este o zonă în care locuiesc persoane cu venituri ridicate, cu case individuale. Forțele de ordine vor lua măsurile necesare. Din punct de vedere legal, nimeni nu are dreptul să crească un leu.”