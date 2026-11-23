Maye Musk, mama miliardarului Elon Musk, va ajunge în România pe 4 decembrie 2026, la invitația brandului românesc de modă NISSA. Dar care este legătura acesteia cu țara noastră și ce a declarat despre România?

Modelul internațional și autoarea de bestselleruri va participa la un eveniment organizat în București, unde va vorbi despre parcursul profesional, provocările întâmpinate de-a lungul vieții și curajul de a o lua de la capăt la orice vârstă. Dar nu este pentru prima dată când Maye Musk vorbește despre țara noastră.

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Anul trecut, Maye Musk a reacționat la o postare cu Târgul de Crăciun din Craiova, fiind impresionată de frumusețea acestuia. „Frumos”, a scris ea pe rețelele sociale.

Lia Olguța Vasilescu, Primarul Craiovei,a reacționat imediat pe Facebook: „Chiar și mamei lui Elon Musk i se pare frumos Târgul de Crăciun de la Craiova…”.

Ce a declarat Maye Musk despre România

Într-un interviu exclusiv pentru PRO TV, Maye Musk a declarat că „România mă duce cu gândul la castele, munți, râuri și peisaje frumoase. Lumea trebuie să știe mai multe despre România”, după ce a fost întrebată la ce o duce cu gândul numele țării noastre.

În anul 2022, mai multe publicații anunțau că Maye Musk va veni la București pentru un eveniment care va avea loc la Sala Palatului. În cadrul evenimentului, mama lui Elon Musk ar fi trebuit să își prezinte cartea „O femeie își face un plan: Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și success”. Totuși, ulterior nu au mai existat confirmări că autoarea ar fi venit în România.

O altă legătură pe care mama lui Elon Musk o are cu țara noastră este relația de prietenie cu Anastasia Soare, antreprenoare româno-americană, originară din Constanța, cunoscută la nivel internațional drept „Regina Sprâncenelor”. Este fondatoarea brandului de cosmetice Anastasia Beverly Hills, unul dintre cele mai cunoscute nume din industria produselor de machiaj.

În 2023, Maye a distribuit o fotografie pe pagina sa de Instagram în care apare alături de mai multe persoane, printre care și Anastasia Soare. De asemenea, aceasta a fost surprinsă purtând o creaţie a designerului român Lucia Maria Hohan, un kimono din mătase cu imprimeuri florare, la un eveniment monden din Los Angeles.