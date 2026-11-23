Ideea că investițiile sunt rezervate exclusiv persoanelor cu venituri mari reprezintă una dintre barierele care îi împiedică pe mulți să își construiască un plan financiar. Invitat în cadrul emisiunii “Gândul financiar”, Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB, a explicat de ce investițiile pot începe cu sume foarte mici și de ce amânarea deciziei până la acumularea unui capital important poate însemna pierderea unui avantaj esențial: timpul.

Specialistul XTB a explicat la “Gândul financiar” că multe persoane consideră necesară acumularea unor economii importante înainte de a începe să investească.

Această percepție poate conduce însă la amânări repetate.

„A stabili cât aloci este o decizie personală, dar în momentul de față, cred că pentru mulți este o barieră ideea potrivit că trebuie să ai resurse considerabile și te apuci să economisești bani când vei avea mulți. Timpul este o variabilă mai relevantă decât dimensiunea sumelor pe care le plasezi. Începi mai bine mai devreme, cu sume foarte mici, decât să aștepți mai târziu, când o să ai resurse foarte mari”, a explicat Cazacu.

Potrivit consultantului XTB România, acumularea treptată a experienței poate fi la fel de importantă precum creșterea capitalului.

De ce mulți investitori regretă că nu au început mai devreme

Claudiu Cazacu a făcut referire la un studiu realizat pentru XTB, potrivit căruia oamenii anticipează că ar putea regreta faptul că nu au început să investească mai devreme. El a completat această observație cu experiențele relatate de persoane cu care a discutat despre investiții.

„Unul dintre studiile pe care le-a făcut o agenție de cercetare pentru XTB spune că exact asta s-a întâmplat. Asta anticipează oamenii: că vor regreta că nu au început să investească mai devreme sau cu sume mai mari. Dacă lărgim acum sfera de cuprindere, nu conform sondajului, ci din perspectiva unor persoane concrete cu care am discutat < bine ar fi fost dacă mă apucam mai devreme, dacă puneam mai mulți bani deoparte>”, a spus specialistul XTB.

Claudiu Cazacu subliniază, însă, că deciziile financiare trebuie înțelese și în contextul nevoilor personale existente la momentul respectiv.

Cheltuielile pentru siguranță, locuință, familie sau experiențe personale pot avea prioritate în anumite etape ale vieții.

De ce este recomandată familiarizarea treptată cu investițiile

Un alt argument în favoarea începerii cu sume reduse este posibilitatea de a înțelege funcționarea piețelor fără asumarea unor expuneri financiare foarte mari.

„Bariera de a avea sume mari pentru a începe este în mintea noastră. În realitate, putem începe cu sume deosebit de mici. Practic, nu avem o limită inferioară. Din punctul meu de vedere, strict personal, eu consider că este mai bine așa, să începi cu sume foarte mici, chiar dacă deții resurse foarte ample, pentru că te inițiezi în domeniu și inițierea ar trebui să nu se facă de pe o zi pe alta sau de pe o lună pe alta”, susține Claudiu Cazacu. Această abordare permite observarea fluctuațiilor pieței și dezvoltarea unei discipline financiare înainte de alocarea unor sume mai importante.

Investițiile făcute treptat pot reduce riscul alegerii unui moment nefavorabil

Consultantul XTB a explicat și diferența dintre investirea unei sume mari dintr-o singură tranșă și distribuirea investiției pe parcursul mai multor luni.

În cazul unei investiții unice, există riscul ca achiziția să fie făcută într-un moment în care prețurile sunt foarte ridicate.

„Dacă încep în bloc, cu o sumă mare, și cumpăr în vârful pieței, s-ar putea să dureze foarte mult până recuperez. Dacă aceeași sumă o împart în fâșiuțe foarte mici, atunci este imposibil să cumpăr doar în vârful pieței, pentru că piețele fluctuează și atunci voi avea o medie”, a explicat Claudiu Cazacu. Investițiile periodice pot distribui prețurile de achiziție pe mai multe momente, fără să elimine însă riscul pierderilor.

Disciplina și consecvența, condițiile unui plan financiar

Pentru cei aflați la început, consultantul consideră că familiarizarea cu investițiile ar trebui să se desfășoare pe o perioadă suficient de lungă pentru a observa diferite condiții de piață.

„Este foarte bine să am un istoric, să fi trecut prin mai multe faze ale pieței. Ideal ar fi să avem mai multe trimestre de investiții și poate nu doar patru, mai mult de patru trimestre. Încep cu sume mici, chiar dacă am resurse ample, să încep în zona mea de confort sau ușor sub, nici să nu mă entuziasmez prea repede, dar, în orice caz, să nu consider că am nevoie de la început de sume foarte mari”, este sfatul analistului.

Concluzia lui Claudiu Cazacu este că dimensiunea capitalului inițial nu trebuie să reprezinte singurul criteriu în luarea deciziei de a investi. În opinia sa, cele două elemente care definesc un plan financiar de succes sunt disciplina și consecvența.

Emisiunea “Gândul Financiar”, susținută de aplicația de investiții XTB, poate fi urmărită integral aici:

Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.