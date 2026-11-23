Dudu Georgescu, fostul mare atacant al lui Dinamo și al naționalei României, a murit în Canada, la 76 de ani. Potrivit primelor informații, încă neconfirmate oficial, acesta ar fi fost ucis în locuința sa din Toronto. Potrivit unor apropiați ai familiei, legendarul fotbalist ar fi fost găsit înjunghiat în apartament. Alte mărturii menționează problemele de sănătate și dificultățile cu care s-ar fi confruntat în ultimii ani. În schimb, Gândul a intrat în posesia răspunsului poliției din Toronto în legătură cu moartea suspectă a acestuia.

Poliția din Toronto a transmis un răspuns pentru Gândul în legătură cu moartea fostului golgheter al lui Dinamo, însă fără să-i menționeze numele.

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Poliția din Toronto a confirmat că a găsit o persoană decedată într-o locuință din zona Thorncliffe Park, luni, 16 noiembrie, în jurul orei 10:24. Autoritățile au precizat că a fost efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei decesului.

„Vă putem confirma că luni, 16 noiembrie 2026, la aproximativ ora 10:24 dimineața, ne-am deplasat la o adresă din zona Thorncliffe Park, în urma unui apel prin care fusese semnalată o situație neclară, iar la fața locului a fost găsită o persoană decedată.

În acest moment, nu vă putem confirma identitatea persoanei din motive de confidențialitate. A fost efectuată o autopsie pentru a stabili cauza decesului. Dacă acest caz va deveni o anchetă penală, vom furniza informații suplimentare. Sper că acest lucru este de ajutor, vă mulțumesc”, transmite Poliția din Toronto.

Suspiciuni de crimă sau sinucidere

Irina Șandor, soția fostului administrator al clădirii în care locuia Dudu Georgescu, a declarat că poliția investighează moartea fostului fotbalist. Potrivit acesteia, anchetatorii iau în calcul atât varianta unei crime, cât și pe cea a unei sinucideri. Potrivit Irinei Șandor, locuința în care Dudu Georgescu trăia alături de soția sa este monitorizată permanent de autorități. Aceasta susține că Marina Georgescu a fost preluată de polițiști și ar fi devenit principalul suspect în acest caz.

„Situația este foarte critică. Poliția investighează și a anunțat că este vorba de crimă sau de sinucidere. Apartamentul unde el a locuit cu soția este 24 de ore sub supravegherea Poliției. Nu știu unde a dispărut Marina (n.r. soția lui Dudu Georgescu)”, a declarat Irina Șandor pentru GSP.

Irina Șandor susține că Marina Georgescu a fost ținută 3 zile în custodia poliției, apoi eliberată. Aceasta a mai afirmat că un cuțit ar fi fost găsit în corpul fostului fotbalist și că în locuință existau urme de sânge, inclusiv în baie. Informațiile nu au fost confirmate oficial.

„Marina a fost ridicată ca prim suspect de către Poliție. A fost ținută 3 zile la Poliție, apoi i-au dat drumul, probabil sub cauțiune, probabil trebuie să fie disponibilă Poliției 24 de ore. Un cuțit a fost găsit în corpul lui, așa am auzit și noi”, a declarat Irina Șandor.

Irina Șandor a vorbit și despre dificultățile financiare și stresul cu care s-ar fi confruntat Dudu Georgescu în Canada. Potrivit acesteia, fostul fotbalist s-a îndepărtat treptat de comunitatea românească, deși unii conaționali ar fi încercat să-l ajute.

Clădirea în care locuia Dudu Georgescu, sub lupa autorităților

Cătălin Șandor, fiul fostului administrator al clădirii, a oferit noi detalii despre locuința lui Dudu Georgescu. Potrivit acestuia, apartamentul a fost pus sub sechestru, iar un polițist supraveghează intrarea până la clarificarea circumstanțelor morții fostului fotbalist. Cătălin Șandor susține că Marina Georgescu le-ar fi spus anchetatorilor că plecase să ducă gunoiul în momentul în care s-a produs tragedia.

„Ce știm acum este că apartamentul rămâne în continuare sub sechestru, cu ofițerul de poliție la ușa, până când se află detaliile concrete. Sunt câteva zvonuri. Deocamdată se investighează. Este un necaz destul de neclar. Încercăm să descoperim ce s-a întâmplat”, a declarat Cătălin Șandor pentru ProSport.

Sursă foto: Mediafax Foto