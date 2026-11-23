Liderul PSD Alfred Simonis lansează o serie de acuzații la adresa fostului ministru al Mediului, numind-o în mod ironic Diana „Scandal” Buzoianu. Userista excelează în scandaluri pe baza unor acuza nefondate, cel mai recent caz fiind cel al copacilor tăiați din Caraș-Severin, susține președintele Consiliului Județean Timiș.

Fosta ministră a Mediului, aflată într-o vizită în județul Caraș-Severin, i-a acuzat duminică pe baronii locali PSD că fac profituri prin tăierea unor arbori sănătoși din pădurile României, chiar și din parcurile naționale.

Diana Buzoianu a menționat explicit un astfel de caz, care a avut loc în Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița. Concret, pentru o licitație privind lucrări de tăieri în pădurile aflate în proprietatea Primăriei Lăpușnicu Mare, condusă de un primar PSD, arbori perfect sănătoși au fost marcați ca uscați, ca să poată fi tăiați, afirmă Buzoianu.

„Diana „Scandal” Buzoianu, a mai găsit un motiv de atac”

Alfred Simonis, În replică, președintele CJ Timiș,invocă faptul că i-a fost coleg liderei USR în Parlament, „specialitatea” acesteia fiind scandalul.

„Fosta ministră a Mediului, Diana „Scandal” Buzoianu, a mai găsit un motiv de atac: niste copaci tăiați într-o pădure din Caraș-Severin care, cum se putea altfel, au legătură cu mine.

O cunosc pe Diana de când eram colegi în Parlament, știu ce fel de om este și o spun direct: minte mai des decât respiră. E o persoană care se hrănește din scandaluri, una goală de substanță, este o specialistă în dezinformare și manipulare. Duce minciuna la rang de artă. Asta e ea„.

Simonis susține că a sesizat autoritățile

Politicianul PSD comentează apoi acuzațiile privind copacii tăiați din Caraș-Severin, demontând declarațiile care îl vizează. Simonis precizează că dosarul respectiv îl are în centru pe socrul său, care se judecă de ani de zile în acest caz, raportat deja către autoritățile competente.

„Dar să revenim la copacii tăiați și să zicem adevărul. Despre persoana la care face referire Diana Buzoianu trebuie spus că inclusiv noi am sesizat instituțiile statului cu privire la tăieri ilegale pe care acesta le-ar fi făcut și cu care socrul meu e în procese de ani de zile. Este un subiect greu pentru o familie, genul de temă pe care oamenii evită să o discute. Dar pentru că numele meu este târât în acest scandal, mă văd nevoit să spun lucrurile așa cum sunt.