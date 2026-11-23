Deputata de Cluj Aurora Tasica Simu a devenit mama unei fetiţe, acum 2 zile. Parlamentarul UNIT are doi copii, iar multe dintre proiectele sale recente s-au axat în special pe susţinerea drepturilor mamelor şi copiilor din ţară.

Aurora Tasica Simu se află la primul mandat de parlamentar şi a fost aleasă pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT) la alegerile din 1 decembrie 2024.

Ulterior, a devenit deputată neafiliată și președintă a Partidului UNIT – Uniunea Națională pentru Inovație și Tradiție.

Potrivit noului regulament adoptat în Parlamentul Românei, deputaţii şi senatorii nu vor mai putea să presteze obiectul muncii decât dacă sunt prezenţi fizic la serviciu.

Situaţie care nu i-ar da posibilitatea acesteia să-şi continue activitatea în format hibrid.

Noile reglementări nu au luat în calcul şi situaţiile speciale care ar putea apărea, de genul maternitate sau faptul că parlamentarii pot fi şi navetişti şi nu ar putea ajunge la timp sau deloc la serviciu din motive independente de voinţa acestora.

De săptămâna viitoare, spun sursele Gândul, circulă un zvon prin parlament conform căruia, deputaţii neafiliaţi nu vor putea să fie înclouiţi la comisii nici de alţi colegi, aşa cum se procedează în cazul celor afiliaţi.

Un parlamentar nu-şi poate suspenda mandatul pentru a intra în concediu de maternitate

Pentru a beneficia de concediul și indemnizația de creștere a copilului (până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu dizabilități), legea cere suspendarea activității profesionale și lipsa veniturilor supuse impozitului (cu excepția unor plafoane foarte mici).

Deoarece mandatul de parlamentar nu poate fi suspendat, o femeie parlamentar nu poate intra în concediu de creștere a copilului decât dacă demisionează din Parlament.

Dacă își păstrează mandatul, parlamentara își reia activitatea după cele 126 de zile de concediu de maternitate (sau chiar mai devreme, după cele 42 de zile obligatorii de lăuzie), iar concediul de creștere a copilului poate fi solicitat de celălalt părinte (tatăl), dacă acesta îndeplinește condițiile legale. În acest caz, mama își încasează integral indemnizația de parlamentar.

Parlamentarii au voie la 126 de zile de concediu, cumulat prenatal cu postnatal

Potrivit Constituției României și Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, un parlamentar nu își poate suspenda mandatul pentru a intra în concediu de creștere a copilului și nu poate fi înlocuit temporar de un supleant (supleanții preiau mandatul doar la încetarea definitivă a acestuia, prin demisie, deces sau incompatibilitate).

În perioada sarcinii și imediat după naștere, parlamentara poate lipsi de la ședințele de plen sau de comisie în baza unui certificat medical (concediu medical pentru sarcină și lăuzie), astfel încât absențele să fie considerate motivate și să nu atragă sancțiunea diminuării indemnizației lunare.

Conform OUG nr. 158/2005, persoanele care ocupă funcții de demnitate publică sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la concediu de maternitate de 126 de zile calendaristice (împărțit între concediu prenatal și postnatal, cu obligativitatea a minimum 42 de zile de concediu de lăuzie după naștere).

Pe durata celor 126 de zile de concediu medical de maternitate, parlamentara primește indemnizația aferentă (85% din media veniturilor lunare brute din ultimele 6 luni, plafonată conform legislației în vigoare), suportată din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), în locul indemnizației obișnuite de parlamentar.