Tino Chrupalla, politician german și copreședinte al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), propune repatrierea a până la 2,6 milioane de refugiați și migranți din Germania. Pe lângă persoanele care au primit o decizie executorie de părăsire a țării și infractorii străini, el consideră că și sirienii, afganii și ucrainenii ar trebui să părăsească țara imediat ce motivele pentru care li s-a acordat protecția încetează să mai existe.

Într-un interviu acordat podcastului „Unter Zwei” al ziarului „Bild”, Chrupalla și-a motivat cererea prin posibile schimbări politice în țările de origine. În cazul în care războiul din Ucraina s-ar încheia sau situația de securitate din Siria și Afganistan s-ar îmbunătăți atât de mult încât protecția să nu mai fie necesară, oamenii ar trebui să se întoarcă, a precizat acesta, relatează WELT.

„Și aici vorbim de 2,6 milioane”, a rezumat el calculele sale.

Prin această cerere, Chrupalla îl contrazice pe colegul său de partid, Maximilian Krah. Potrivit estimărilor sale, chiar și 200.000 de repatrieri ar reprezenta cea mai mare acțiune de acest gen din istoria postbelică a Europei.

Copreședinta partidului, Alice Weidel, a declarat în luna octombrie că ucrainenii „trebuie să părăsească țara noastră odată ce războiul din Ucraina se va încheia”.

Expertul în migrație, Daniel Thym, consideră că perspectiva lui Chrupalla este înșelătoare. Liderul AfD dă impresia că milioane de ucraineni, sirieni și afgani ar putea fi expulzați în bloc și pe termen scurt. Din punct de vedere juridic, acest lucru nu este posibil. Dimpotrivă, statutul de protecție al fiecăruia trebuie verificat în mod individual, afirmă Thym, profesor la Universitatea din Konstanz.

„Este adevărat că cerințele pentru acordarea statutului de protecție s-ar putea schimba, ceea ce ar putea pune sub semnul întrebării menținerea acestuia. Totuși, acest lucru nu se aplică automat tuturor membrilor unui grup de origine. Prin urmare, cifra menționată de Chrupalla este cu mult prea mare“, a afirmat Thym.

La jumătatea anului 2026, aproximativ 259.000 de persoane din Germania aveau obligația de a părăsi țara, însă 77% dintre acestea beneficiau de o suspendare temporară a deportării, a relatat recent publicația Bild.

Cum stă AfD în sondaje

Partidul AfD se află în fruntea sondajelor la nivel național. Conform datelor INSA din 21 noiembrie, acesta este creditat cu 28%, în timp ce alianța CDU/CSU are 19%.

Și alte sondaje îi oferă un scor asemănător care i-ar permite să ajungă la guvernare după alegeri.