Infrastructură S5 S.A. a finalizat lucrările de reparații locale pe strada Dr. Louis Pasteur din Sectorul 5 al Capitalei. Circulația rutieră a rămas deschisă pe toată durata intervenției.

Pentru a limita impactul lucrărilor asupra traficului, echipa a intervenit punctual în zonele degradate ale carosabilului. Astfel, șoferii au putut folosi strada pe tot parcursul lucrărilor.

Infrastructură S5 S.A. continuă să verifice starea carosabilului din Sectorul 5 și să intervină acolo unde sunt necesare reparații, cu atenție atât la siguranța participanților la trafic, cât și la menținerea circulației.