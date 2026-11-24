Unul dintre cele mai mari domenii schiabile din țară, Transalpina – Voineasa, se apropie de deschiderea oficială. Spectaculoasa locație de lângă Lacul Vidra se va deschide în curând cu pârtii funcționale la cota 1850.

Pregătiri intense pentru noul sezon de iarnă

Potrivit adminitratorilor și imaginilor de pe camerele web, clienții au la dispoziție teleschi și gondole pentru transport și plimbări panoramice. De asemenea, sunt deschise toate punctele de relaxare, localurile, școlile de schi, centrele de închirieri, banda pentru începători și pârtia de sanie.

Luni, 23 noiembrie, ninsoarea abundentă a închis circulația pe o porțiune din Transalpina. Între Obârșia Lotrului și Curpăt, circulația este interzisă, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

În acest an, sezonul hibernal a fost prelungit până la Paște, la Voineasa. Pe câteva pârtii, pe Transalpina, s-a schiat de Paşte. Domeniul Schiabil Transalpina, cunoscut și ca Transalpina Ski Resort, se află în zona Lacului Vidra, aproape de Obârșia Lotrului, la aproximativ 34 km de Voineasa.

A început și înzăpezirea pârtiilor din Azuga

Nu doar la Voineasa, ci și la Azuga, autoritățile se pregătesc de zor pentru deschiderea pârtiilor. În această stațiune de pe Valea Peahovei, se estimează deschiderea primelor pârtii în jurul datei de 1 Decembrie.

Astfel, Primăria Azuga a dat startul înzăpezirii artificiale a pârtiilor Sorica şi Cazacu, deschiderea primelor tronsoane fiind estimată în jurul datei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României.

Primarul Adrian Purcaru a declarat marţi, pentru Agerpres, că se lucrează pe ambele pârtii – Cazacu şi Sorica, în partea de jos a acestora.

„Deocamdată începem de la baza pârtiilor şi la Cazacu şi la Sorica, pentru că aşa este procesul firesc, pentru a putea deschide eventual pârtiile de începători în jur de 1 Decembrie. (…) Vremea se anunţă favorabilă pentru următoarele zile, cu temperaturi negative cel puţin pe timp de noapte. Încercăm să înzăpezim pârtiile de începători până la 1 Decembrie”, a precizat edilul.