În cursul dimineții de marți, 24 noiembrie 2026, a fost detectată o dronă la nord de Tulcea. Ținta aeriană a fost surprinsă de sistemul de supraveghere radar al MApN. Autoritățile au emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, iar 2 avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la sol.

Update ora 12:00. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că alerta aeriană a încetat la ora 11:51. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Ținta aeriană a fost detectată la nord de Tulcea, în spațiul aerian ucrainean.

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A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea

Radarele MApN au detectat o țintă aeriană în spațiul ucrainean, la nord de Tulcea. Două avioane spaniole F-18 au decolat de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, iar autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, la ora 11:11.

„În cursul acestei dimineți, 24 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la nord de municipiul Tulcea, în spațiul aerian ucrainean.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 11.11 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Vom reveni cu informații suplimentare, în funcție de evoluția situației”, anunță MApN.

În urmă cu două zile, locuitorii din județul Tulcea au primit un alt mesaj Ro-Alert în urma unei posibile incursiuni de drone. Mesajul a fost primit în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 00:46. MapN anunțase că a fost detectată o țintă aeriană la 63 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove, Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.