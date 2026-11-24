Jeanine Grasmeijer a murit la 33 de ani. Scufundătoarea care a doborât recorduri mondiale s-a stins din viață, iar familia îndurerată a transmis un mesaj.

Scufundătoarea în apnee Jeanine Grasmeijer, deținătoare a unor recorduri mondiale, a murit la vârsta de 33 de ani. Ea a doborât recordurile existente de patru ori de-a lungul carierei sale impresionante în acest sport, potrivit The Sun.

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Familia lui Grasmeijer, profund îndurerată, a transmis un mesaj emoționant prin care confirmă decesul acesteia. Cauza morții nu a fost dezvăluită.

În comunicat se arată: „Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a lui Jeanine Irina Grasmeijer, la data de 16 noiembrie 2026, la vârsta de 33 de ani.

A fost o femeie bună, spontană, aventuroasă și puternică. Nicio provocare nu era prea mare pentru ea, iar atunci când își propunea un obiectiv, îl urmărea cu multă hotărâre. A atins viețile multor oameni, iar amintirea ei va rămâne veșnic în sufletele noastre. Miercuri, 25 noiembrie, ne vom lua rămas bun pentru ultima dată în cadrul ceremoniei funerare. Le mulțumim tuturor pentru compasiune și pentru sprijinul cald oferit.”

A devenit pentru prima dată deținătoare a unui record mondial la vârsta de 20 de ani

Grasmeijer a devenit pentru prima dată deținătoare a unui record mondial la vârsta de 20 de ani, când a atins adâncimea de 90 de metri într-o singură respirație, în cadrul unui eveniment premergător unei competiții în Kalamata, Grecia.

După ce Natalia Molchanova i-a depășit performanța doar șase zile mai târziu, Grasmeijer și-a recucerit titlul în septembrie 2016. Grasmeijer a stabilit un nou record mondial AIDA la categoria feminină, în proba FIM, coborând până la 92 de metri în cadrul competiției DeepSea Challenge din Bonaire.

În această probă, concurenții coboară și urcă trăgându-se pe o coardă verticală, fără a folosi labe de înot. Ea a finalizat scufundarea în trei minute și 46 de secunde. Ulterior, în iulie 2018, Alessia Zecchini a doborât recordul mondial, coborând până la 93 de metri.

Conform evidențelor Asociației Olandeze de Freediving, Grasmeijer deține, de asemenea, recordul național feminin la proba de apnee dinamică. În 2013, ea a parcurs 178 de metri folosind o monolabă, iar cu un an înainte a stabilit un record de apnee statică (menținerea respirației pe loc) de șase minute și 31 de secunde.

În urma acestor realizări senzaționale, Grasmeijer a afirmat că oricine ar fi capabil să-i doboare recordurile.

Ea a declarat: „Este o chestiune de exercițiu. Oricine poate sta fără oxigen timp de câteva minute. Nu este periculos. Când sunt sub apă, simt, în primul rând, o stare de liniște profundă.”

Sursă foto: Official Facebook of the International Association for the Development of Apnea (AIDA).